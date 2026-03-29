Nach 20 Jahren gibt es ein neues Wiedersehen mit einem PS2-Bösewicht in Ever Crisis

Der ein oder andere hatte seine erste Begegnung mit Nero wohl in Final Fantasy VII Remake Intergrade. Das ist nicht verwunderlich, aber wer Nero da schon kannte, war trotzdem überrascht. Denn im originalen Final Fantasy VII spielte er keine Rolle.

Eingefleischte (und ältere) „Final Fantasy“-Fans kennen ihn aus Dirge of Cerberus, dem 20 Jahre alten Spin-off, das nach wie vor PS2-exklusiv ist. Jetzt gibt es ein weiteres Wiedersehen mit Nero.

Mit dem neuesten Update seines Mobile-Ablegers wird nämlich die Storyline von Dirge of Cerberus: Final Fantasy VII in Final Fantasy VII: Ever Crisis fortgesetzt. Für das zweite Kapitel zeigt der Trailer, wie viel Story abgedeckt wird. Dabei gibt es Auftritte von Azul the Cerulean und Shelke the Transparent. Der Bosskampf wird episch, denn Nero the Sable wird hier der Gegner sein.

Wie bereits im ersten Event zum PS2-Spin-off in Ever Crisis zu sehen war, wird die Story stark gekürzt: Vincent Valentines Vergangenheit und seine Fähigkeiten werden näher beleuchtet und gleichzeitig die Deepground‑Soldaten von Shinra thematisiert.

Vincent wird von Reeve Tuestis WRO gerufen, um die Probleme zu untersuchen und zu lösen, die diese Gruppe verursacht, unterstützt von der Wissenschaftlerin Shalua Rui sowie bekannten Charakteren wie Yuffie Kisaragi.

Story lehnt sich an die Ereignisse des PS2-Ablegers an

Das erste Kapitel handelte von Rosso the Crimson und Azul – also etwa bis zu Kapitel 4 des PS2‑Spiels. Angesichts der neuen Begegnung mit Nero liegt es daher nahe, dass dieses zweite Kapitel den Handlungsstrang bis zum zehnten Kapitel aus Dirge of Cerberus: Final Fantasy VII fortsetzt.

Dazu gibt es mehrere neue Waffen und Kostüme für Young Sephiroth und Cloud Strife, die sich an Weiss the Immaculate und Nero the Sable aus Dirge of Cerberus anlehnen. Aktuell ist der Banner für Young Sephiroth aktiv; der Cloud‑Banner für Nero soll bald folgen. Zusätzlich gibt es eine neue Waffe für Cait Sith, die als Sable Megaphone bezeichnet wird.

Das zweite Event rund um Dirge of Cerberus läuft derzeit und endet am 29. April 2026, während der Young Sephiroth „Weiss the Immaculate“‑Banner bereits aktiv ist und wird am 22. April 2026 beendet wird.

Der neue Trailer:

via Siliconera, (2), Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake Intergrade, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO