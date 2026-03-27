Remake des Zelda-Klassikers: Es gibt neue Gerüchte zur Neuauflage von Ocarina of Time

Der bekannte Insider NateTheHate, der in der Vergangenheit bereits mehrfach mit seinen Informationen richtig lag, hat in einem Podcast gleich mehrere mögliche Projekte für die kommenden Jahre angesprochen. Vieles davon soll sich auch mit den eigenen Quellen von VGC decken.

Neben Gerüchten über ein neues Star Fox und um das nächste 3D-Mario steht nun vor allem The Legend of Zelda im Mittelpunkt. Demnach soll Nintendo angeblich an einem großen Remake eines der beliebtesten Spiele der Unternehmensgeschichte arbeiten.

Ocarina of Time soll neu aufgelegt werden

Laut NateTheHate plant Nintendo ein Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time für die Nintendo Switch 2. Die Veröffentlichung soll in der zweiten Hälfte von 2026 und möglicherweise auch anlässlich des 40. Jubiläums der Zelda-Reihe erfolgen.

„Aber dieses Jahr gibt es noch ein weiteres Jubiläum, nämlich das von ‚The Legend of Zelda‘ […] Was ich euch heute verraten kann, ist, dass wir in der zweiten Hälfte des Jahres 2026, kurz vor den Feiertagen, ein Remake von ‚Ocarina of Time‘ für die Switch 2 erhalten werden.“

Das Original erschien 1998 für das Nintendo 64 und gilt bis heute als eines der beliebtesten und besten Spiele aller Zeiten. Auf Metacritic ist es sogar weiterhin das bestbewertete Spiel überhaupt. Bereits 2011 erschien eine überarbeitete Version für den Nintendo 3DS, doch seitdem warten Fans auf eine weitere Neuauflage.

Offiziell bestätigt ist von all dem bislang nichts. Laut NateTheHate könnte eine große Nintendo Direct frühestens im Juni stattfinden. Bis dahin könnte Nintendo kleinere Ankündigungen auch direkt über soziale Medien veröffentlichen. Was haltet ihr von den ganzen Gerüchten? Ist da was dran?

via VGC, Bildmaterial: Zelda: Ocarina of Time, Nintendo