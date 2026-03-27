Remake des Zelda-Klassikers: Es gibt neue Gerüchte zur Neuauflage von Ocarina of Time

Der bekannte Insider NateTheHate, der in der Vergangenheit bereits mehrfach mit seinen Informationen richtig lag, hat in einem Podcast gleich mehrere mögliche Projekte für die kommenden Jahre angesprochen. Vieles davon soll sich auch mit den eigenen Quellen von VGC decken.
Neben Gerüchten über ein neues Star Fox und um das nächste 3D-Mario steht nun vor allem The Legend of Zelda im Mittelpunkt. Demnach soll Nintendo angeblich an einem großen Remake eines der beliebtesten Spiele der Unternehmensgeschichte arbeiten.
Ocarina of Time soll neu aufgelegt werden
Laut NateTheHate plant Nintendo ein Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time für die Nintendo Switch 2. Die Veröffentlichung soll in der zweiten Hälfte von 2026 und möglicherweise auch anlässlich des 40. Jubiläums der Zelda-Reihe erfolgen.
„Aber dieses Jahr gibt es noch ein weiteres Jubiläum, nämlich das von ‚The Legend of Zelda‘ […] Was ich euch heute verraten kann, ist, dass wir in der zweiten Hälfte des Jahres 2026, kurz vor den Feiertagen, ein Remake von ‚Ocarina of Time‘ für die Switch 2 erhalten werden.“
Das Original erschien 1998 für das Nintendo 64 und gilt bis heute als eines der beliebtesten und besten Spiele aller Zeiten. Auf Metacritic ist es sogar weiterhin das bestbewertete Spiel überhaupt. Bereits 2011 erschien eine überarbeitete Version für den Nintendo 3DS, doch seitdem warten Fans auf eine weitere Neuauflage.
Offiziell bestätigt ist von all dem bislang nichts. Laut NateTheHate könnte eine große Nintendo Direct frühestens im Juni stattfinden. Bis dahin könnte Nintendo kleinere Ankündigungen auch direkt über soziale Medien veröffentlichen. Was haltet ihr von den ganzen Gerüchten? Ist da was dran?
via VGC, Bildmaterial: Zelda: Ocarina of Time, Nintendo
7 Kommentare
Bin auch gespannt, in welchem Stil...
Vielleicht spiele ich es dann auch mal durch, denn auch das DS Remake habe ich irgendwann zur Seite gelegt 😅
Es solltee mMn schon in einem realistischeren Stil gehalten sein und hier und da bissl düstere Vibes.
Dass man OoT Cartoonie macht oder den von vielen offenbar bevorzugten Cell-Shader draufklatscht, würde meiner Ansicht nach nicht passen.
Auch wenn da einige gegen protestieren wrden, wir brauchen auch mal wieder was in Richtung Optik Twilight Princess und um zu zeigen, was eben bei der Reihe möglich ist.
Zumindest Ich brauch endlich mal Abwechslung zu BotW/TotK
Ein Remake halt ich für Unfug. Das wird nicht passen. Wann hat Nintendo schon mal ein Remake groß gemacht? Das hat so einen Seltenheitswert. Mehr als ein Remaster wird nicht passieren, gerade zum Jubiläum, wo man ja doch sehr traditionell das Original immer ehren will bei Nintendo. (Womit man sich auch keine Sorge um den grafischen Stil machen müsste)
Und ein Remaster wäre durchaus machbar. Aber ob das wirklich kommt, wenn man nicht mal die erheblich günstiger zu portierenden Wii U Remaster bisher gebracht hat? Zumal Aonuma sich ja auch bereits ziemlich gegen die Spielart, wie Ocarina of Time und co ausgesprochen hat.
Das schließt zwar letzten Endes nichts aus, gerade wenns dann im Rahmen eines Remasters wär aber ich rechne da eher weniger mit.
Wenn Nate mit einem Ocarina of Time Remake recht behalten sollte, wäre es zumindest einer der seltenen Fälle, wo er wirklich mal was nicht vorhersehbares richtig hatte
Wenn das stimmen sollte, ginge der Trend von einem zweiten Remake fröhlich weiter. Egal ob Fatal Frame 2, Tomb Raider 1, Dragon Quest 7, Hyperdimension Neptunia 1 (ich glaube, das war sogar das erste Spiel, dass das durchgezogen hat) und dann das hier.
Ich bin generell fein mit Remakes, aber wäre es nicht zumindest besser, sich auf Spiele zu fokussieren, die noch GAR kein Remake erhalten haben?
Generell tät ich es auch sehr begrüßen, wenn erst einmal überhaupt alle Zeldas auf der Switch verfügbar wären, vorzugsweise NICHT in einem dummen Abo-Modell! Ein gutes Remaster von der 3DS-Version würde mir genügen, idealerweise mit Majora´s Mask zusammen, aber da verlange ich von Nintendo natürlich zu viel. Seit wann dürfen wir schon bei älteren Spielen mal mehr als eines erwarten für die vollen 80€?
Aber ja, grundsätzlich wäre ich dennoch offen dafür. Ich liebe ja die klassische Zelda-Formel und es wäre schon nett, noch einen klassischen 3D-Ableger auf Switch zu haben, der nicht mit einem Abo-Modell als Geißel gehalten wird. Zwar mag ich Twilight Princess noch ein wenig lieber, aber Ocarina of Time ist nicht ohne Grund so ein Klassiker. Ich tät es mit Kusshand nehmen - das "Zweite-Remake-Syndrom" hin oder her.
Ja, der Unreal - Engine - Slop nervt wirklich. Viele Spiele aus der UE5 haben ja nicht wirklich einen eigenen "Artstyle". Der Artstyle ist einfach Realismus und gerade zu Nintendo-Spielen passt das absolut null!
Wobei zumindest ein kleiner Fan-Film sich Ghibli als Vorbild für seinen Artstyle genommen hat und den fand ich wirklich schön! (Und ich meine Ghibli per Hand erstellt, nicht diese grässlichen KI-Bilder, die man da teilweise sieht).
Ach, ich weiß nicht, ich würde es echt feiern, wenn wir ein Remake bekämen, dass die wunderschönen Artworks des Spiels wirklich so richtig lebendig machen könnte. Ich fand deren Stil immer klasse, ein Anime in diesem Stil würde ich auch enorm feiern!
Du, da wäre ich bei dir. Ich träume bis heute von einem Zelda in der Optik der Wii U - Demo damals. Das sieht optisch bis heute herausragend aus und auf der Switch 2 wäre nochmal deutlich mehr möglich!
Ja, ein Ocarina of Time in der Anime-Ästhetik der Artworks wäre ein Träumchen für mich, aber wenn es so aussehen würde, würde ich mich auch nicht beschweren.
Gab schon seit längerem mal Gerüchte nach einem Ocarina of Time - Remake. Und an irgend einem Punkt flog sogar mal das Gerücht herum, das soll mehr ein "Reimagening" als ein Remake werden und sich doch tatsächlich an der BotW-Formel orientieren (ist schon ewig her und ich find keine Quellen dazu, bitte glaub mir alles, was ich dir vorlüge!).
Dazu kann ich nur sagen: Bitte nicht! Schlimm genug, dass wir wohl nie wieder ein neues, klassisches 3D-Zelda sehen werden und auch seit über ner Dekade nicht einmal mehr die 3D-Formel in irgend einer Form in einem Spiel gesehen haben (Okami 2, rette uns!!!), also verseucht mir nicht auch noch die guten, alten Teile mit dieser Formel. Ich will doch einfach nur wieder die klassischen Dungeons in 3D erforschen, is das heutzutage zu viel verlangt?
Das macht das Ganze dann noch unwahrscheinlicher xD
Mit Zelda Gerüchten kriegt man halt gut Aufmerksamkeit. Um mehr gehts diesen "Leakern" ja eh nicht.
(Und stimmt erinnere mich auch an irgendson Gerücht mit dem "Reimagening"^^)
Und ja ich stimme dir zu. Sowas muss auch wirklich nicht sein. Wird auch nicht passieren, da bin ich sicher. Breath of the Wild hat das Ganze nicht umsonst rebootet. Es wird sicherlich nochmal einen Ableger geben, der sich an Ocarina of Time orientiert, wo wie sich Breath of the Wild an das erste Zelda orientiert, um das dann in die Reboot Reihe reinzubringen aber das wars dann auch. Das wird dann dennoch ein neues Spiel werden und kein Remake von Ocarina of Time.
Was die 3D Zelda-likes anbelangt irrste dich aber. Da gibt es immer mehr wieder in letzter Zeit, auch wenn mir die Namen gerade alle entfallen sind, abgesehen von Oceanhorn 3 xD Aber natürlich ist und bleibt nichts vergleichbar mit Okami