Das war … Kalenderwoche 41/2025

Erste Hinweise zur nächsten PlayStation, erfolgreiche Spiele, kommende Highlights sowie Analysen und Umfragen haben uns in den letzten Tagen besonders beschäftigt. Wie immer lohnt es sich zudem, sich durch den einen oder anderen Trailer zu klicken, den ihr bisher vielleicht übersehen habt. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Wer wie Mark Cerny von Sony neue Hardware entwickelt, hat den Fokus natürlich auf der Zukunft. Deshalb sind seine aktuellen Ausführungen zusammen mit AMD deutliche Hinweise, was mit einer PlayStation 6 möglich sein könnte. Spannend, aber eben auch noch einige Jahre entfernt. Laut Medienberichten fährt Sony derweil die Unterstützung bei PlayStation 4 zurück.

Es gibt zwar noch keine Verkaufszahlen zu Digimon Story: Time Stranger (PS5, Xbox Series, PC), aber alle Indizien deuten auf einen starken Start hin. Bei inzwischen fünf Millionen angelangt ist Clair Obscur: Expedition 33 (PS5, Xbox Series, PC), nun legt man mit einem großen, kostenlosen Update nach. Auch erste Award-Nominierungen trudeln wenig erstaunlich ein. Zu einer bekannten Szene aus Final Fantasy VII Rebirth (PS5, PC) hat sich Naoki Hamaguchi persönlich geäußert.

Nächste Woche steht dann mit Pokémon-Legenden: Z-A (Switch, Switch 2) ein weiteres Highlight an. Hier könnt ihr sogar schon ein Schnäppchen machen. Aber auch Pokémon Karmesin und Purpur (Switch, Switch 2) ist gerade wieder aktuell mit einer neuen Verteilaktion, welche jedoch wie immer etwas kompliziert ist.

Eine aktuelle Marktanalyse aus den USA hat interessante Ergebnisse zur Häufigkeit von Videospielkäufen ergeben. Etwa 14 Prozent der Spieler greifen mindestens einmal pro Monat zu, knapp zwei Drittel jedoch höchstens zwei Mal pro Jahr. Aus Japan erreichte uns eine Umfrage zu den Spielen, welche die Teilnehmer am liebsten nochmals ohne Erinnerung erleben möchten. Seid ihr mit der Top 10 einverstanden?

Square Enix hat angekündigt, dass man an einem neuen Dissidia: Final Fantasy arbeitet, allerdings für Mobilgeräte. Konkrete Informationen folgen am Dienstag. Ab sofort neu aufgelegt erhältlich ist Kizuna Encounter: Super Tag Battle (PC) von SNK. Das Original stammt aus dem Jahr 1996. Dem Free-to-play-Modell folgt Hunter x Hunter: Nen x Survivor (Mobil), das nächste Spiel zur bekannten Marke ist ein Roguelite. Für einiges Rätselraten gesorgt hat Nintendo mit dem Kurzfilm Close to You, hinter welchem sich die Pikmin versteckten. Atlus hat unterdessen den ersten Geburtstag von Metaphor: ReFantazio (PS4, PS5, Xbox Series, PC) gefeiert mit der digitalen Guidebook Edition.

Das nächste Jahr startet schwungvoll mit Code Vein II (PS5, Xbox Series, PC), hier gibt es einen brandneuen Story-Trailer. Mittlerweile erhältlich ist Ys vs. Trails in the Sky: Alternative Saga (PS4, PS5, Switch, PC) nach 15 Jahren Wartezeit, Unentschlossene können noch den Eröffnungsfilm schauen. Ab morgen steht eine zeitlich begrenzte Demo zu Let It Die: Inferno (PS5, PC) bereit. Ausführliches Gameplay-Material könnt ihr zu Solo Leveling: Arise Overdrive (PS5, Xbox Series, PC) unter die Lupe nehmen, inklusive Koop. Die beiden Remaster Anima: Gate of Memories I & II (PS5, Xbox Series, PC) haben einen recht zeitnahen Termin erhalten. Auch auf Kickstarter lohnt sich wieder einmal ein Blick, denn mit Vice: Magic City Mayhem (PS5, Switch, Xbox Series, PC) sucht ein ziemlich verrücktes Projekt eure Unterstützung.

Das nächste Update zu Genshin Impact (PS4, PS5, Xbox Series, PC, Mobil) steht mit Luna II noch im Oktober an. Weiterhin sommerlich bleibt es hingegen in Persona 5: The Phantom X (PC, Mobil). Auch Final Fantasy VII: Ever Crisis (PC, Mobil) erhielt kürzlich neue Inhalte spendiert. Nintendo erweitert fleißig die Bibliothek von Nintendo Switch Online, diese Woche gingen drei neue SNES-Klassiker an den Start. Ausführlich vorgestellt wurde das kommende Buch Final Fantasy XVI: LOGOS und Square Enix enthüllte auch noch ein physisches Schlüsselschwert aus Kingdom Hearts. Inklusive Licht und Musik!