Final Fantasy VII Rebirth: Director über die Entscheidung, diese ikonische Szene zu ändern

Im Vorfeld von Final Fantasy VII Rebirth waren Fans neugierig, wie der zweite Teil der groß angelegten Remake-Trilogie mit einem der wichtigsten Ereignisse aus dem Original umgehen würde – Aeriths Schicksal. Mittlerweile ist bekannt, dass „Rebirth“ eigene Wege geht und sich gerade hinsichtlich dieser Frage kreative Freiheiten nimmt.
Eine bewusste Entscheidung, wie Naoki Hamaguchi – Director von Final Fantasy VII Rebirth und dessen heiß erwarteter Fortsetzung – im Gespräch mit Game Developer verrät. Im Interview führt er diese Entscheidung weiter aus.
Spoiler voraus, falls ihr DAS noch nicht wisst …
Hamaguchi sei sich bewusst, wie viele Fans „daran interessiert waren, was mit Aerith und ihrem Schicksal passieren wird“, insbesondere nach ihrem Tod im gefeierten Original von 1997 – ein Tod, der wohl zu den unvergesslichsten in der Videospielgeschichte zählt. „Deshalb haben wir versucht, ein Spiel zu entwickeln und die Geschichte so darzustellen, dass die Spieler bis zum Schluss nicht wissen, was mit Aerith passieren wird.“
Laut Hamaguchi seien die Spieler auf den Höhepunkt und die Handlungspunkte von Teil 3 vermutlich genauso gespannt, wie zuvor im Kontext von „Rebirth“ und Aerith. Übrigens: Auch wir haben kürzlich mit Hamaguchi-san gesprochen und er versicherte uns, dass das Finale „wirklich jeden belohnen wird, der bis zum Ende dabeigeblieben ist“. Was das bedeutet, wird sich natürlich zeigen müssen.
via GamesRadar, Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix
Allzuviele waren das ja nicht mehr.
Freue mich sehr auf den dritten Teil! Hamaguchi macht das großartig.
Ich glaube auch, dass die Trilogie noch einige Longseller-Qualitäten beweisen wird. Square Enix wird die Spiele hoffentlich noch einmal als Komplettpaket in einer attraktiven physischen Version veröffentlichen und sicherlich auch noch einmal für PS6 portieren, hoffentlich nativ. Kann mir gut vorstellen, dass man die Trilogie auch in fünf bis zehn Jahren noch gut kaufen kann.
Werde im Januar meinen Remake-Re-Run auf der Switch 2 machen
Auch wenn mich die Änderung Initial erstmal mit gemischte Gefühlen zurück gelassen hat, mag ich mittlerweile sehr was man mit dem Ende des Spiels getan hat. Es ist halt einfach mal eine frische Herangehensweise. Es hängt aber im Endeffelt alles davon ab wie man dies im 3. Teil zu Ende führen wird, weswegen ich mich auch schon unglaublich drauf freue. Ich drücke die Daumen das bei den Game Awards erstes Material gezeigt wird.