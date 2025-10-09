Final Fantasy VII Rebirth: Director über die Entscheidung, diese ikonische Szene zu ändern

Im Vorfeld von Final Fantasy VII Rebirth waren Fans neugierig, wie der zweite Teil der groß angelegten Remake-Trilogie mit einem der wichtigsten Ereignisse aus dem Original umgehen würde – Aeriths Schicksal. Mittlerweile ist bekannt, dass „Rebirth“ eigene Wege geht und sich gerade hinsichtlich dieser Frage kreative Freiheiten nimmt.

Eine bewusste Entscheidung, wie Naoki Hamaguchi – Director von Final Fantasy VII Rebirth und dessen heiß erwarteter Fortsetzung – im Gespräch mit Game Developer verrät. Im Interview führt er diese Entscheidung weiter aus.

Spoiler voraus, falls ihr DAS noch nicht wisst …

Hamaguchi sei sich bewusst, wie viele Fans „daran interessiert waren, was mit Aerith und ihrem Schicksal passieren wird“, insbesondere nach ihrem Tod im gefeierten Original von 1997 – ein Tod, der wohl zu den unvergesslichsten in der Videospielgeschichte zählt. „Deshalb haben wir versucht, ein Spiel zu entwickeln und die Geschichte so darzustellen, dass die Spieler bis zum Schluss nicht wissen, was mit Aerith passieren wird.“

Laut Hamaguchi seien die Spieler auf den Höhepunkt und die Handlungspunkte von Teil 3 vermutlich genauso gespannt, wie zuvor im Kontext von „Rebirth“ und Aerith. Übrigens: Auch wir haben kürzlich mit Hamaguchi-san gesprochen und er versicherte uns, dass das Finale „wirklich jeden belohnen wird, der bis zum Ende dabeigeblieben ist“. Was das bedeutet, wird sich natürlich zeigen müssen.

via GamesRadar, Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix