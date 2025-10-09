Wenn ihr das lest, gehört ihr wahrscheinlich zu den wichtigen 14 Prozent der Gaming-Fans

Wie viele neue Spiele kauft ihr im Jahr – fünf, zehn oder vielleicht sogar noch mehr? Laut einer neuen Umfrage der Analysefirma Circana seid ihr dann in einer klaren Minderheit. In den USA kaufen rund ein Drittel aller Spieler weniger als ein Spiel pro Jahr, weitere 12 Prozent greifen nur einmal jährlich zu, und 18 Prozent kaufen alle sechs Monate ein neues Spiel. Zusammengerechnet heißt das: 63 Prozent der US-Gamer kaufen höchstens zwei Spiele pro Jahr.
Das klingt erst einmal überraschend, zeigt aber ziemlich deutlich, wie ungleich die Spieleindustrie aufgestellt ist. Analyst Mat Piscatella spricht in diesem Zusammenhang von sogenannten „hyper enthusiast, price-insensitive players“ – also Spielerinnen und Spielern, die besonders viel Geld in ihr Hobby stecken und damit gewissermaßen die Branche am Leben halten.
Diese Gruppe, die mindestens ein Spiel pro Monat kauft, macht laut Circana aber nur rund 14 Prozent aus – sie sind es jedoch, die regelmäßig Neuerscheinungen kaufen und das wirtschaftliche Fundament vieler Studios sichern. Wenn ihr diesen Beitrag lest, gehört ihr mit hoher Wahrscheinlichkeit zu diesen 14 Prozent. Oder? Danke!
Wer hält die Spieleindustrie wirklich am Leben?
Die Zahlen kommen zu einem interessanten Zeitpunkt, denn gerade erst hat beispielsweise Microsoft die Preise für den Game Pass erhöht. Hier ist unser Artikel dazu. Wenn Spieler und Spielerinnen ohnehin nur ein bis zwei Spiele im Jahr kaufen würden, würden sie es sich zweimal überlegen, die gestiegenen Jahreskosten für das Abo auszugeben, das den Preis dann noch übersteigt.
Das Problem zeigt sich vor allem für kleinere Studios und Indie-Entwickler. Während große Serien wie EA FC, Call of Duty oder bald auch GTA 6 die Kaufentscheidungen vieler Spieler dominieren, bleibt für kleinere Titel kaum Spielraum. Und wer sich ohnehin auf Free-to-Play- oder Live-Service-Spiele wie z. B. Fortnite konzentriert, der kauft in der Regel noch seltener neue Vollpreisspiele oder hat Zeit für diese, so eine weitere Umfrage von Circana.
Das ist natürlich alles ein komplexes Thema, und wie immer kann die Antwort für das Ganze auch irgendwo in der Mitte liegen. Wie sieht’s bei euch aus – wie viele Spiele kauft ihr im Jahr wirklich? Greift ihr lieber zu großen Blockbustern, kleineren Indie-Perlen oder setzt ihr inzwischen eher auf Abo-Dienste wie Game Pass und PS Plus?
Wichtig wäre es erstmal zu wissen, wie groß die Stichprobe in dieser Umfrage überhaupt war. Aber deutlich wichtiger ist es hier das Stichwort "USA".
In den Staaten hatten die Menschen es auch vor der aktuellen Regierung nicht leicht. Viele schieben dort mehrere Jobs, um überhaupt über die Runden zu kommen. Viele sind zu teuer versichert, unterversichert oder gar nicht versichert. Hire and Fire steht da auf der Tagesordnung. Arbeitnehmer Schutz gibt es da schon mal gar nicht. Die unberechenbare Regierung macht alles nochmal deutlich schlimmer. Dass da die Meisten sich dort nicht mehr als ein oder zwei Spiele leisten wollen/können, sollte jetzt auch niemanden groß wundern.
Ich habe meine Vorgehensweise schon ziemlich oft hier im Forum geschildert: maximal 5 Käufe im Jahr sind erlaubt. Einerseits weil ich deutlich vorsichtiger mit meinem Konsum sein möchte. Andererseits habe ich vor Jahren schon fest gestellt, dass ich mit Reruns deutlich mehr Spaß habe, als irgendwas neues anfangen zu müssen. Spiele sind zunehmend anstrengender geworden, haben unnötige Grind Sessions, schießen sich ihre Levelstrukturen mit Sachen wie Open World aus der Proportion und lassen idR ihren interaktiven Part viel zu kurz kommen. Und wenn man da anfängt so wild zu filtern, fliegt natürlicherweise auch das Meiste im jährlichen Portfolio als Kaufoption raus. Ich habe festgestellt, dass ich nicht alles auf der Welt spielen oder sehen muss. Und es tut auch gut, vom aktuellen Mainstream nicht nach links und rechts und sonst wo hin mitgezogen zu werden.
Ich würde da auch gar nicht davon reden, dass die Industrie zu unterfinanziert ist. Im Gegenteil, da fließt für meinen Geschmack viel zu viel Geld rein. Die Indie Szene ist, trotz ein paar netten Perlen, immer noch eine heillose Müllhalde. In Gacha und Service Games wird krankhaft Geld verbrannt. Die paar Single Player IP's, die sich im Markt bewährt haben, sprengen mit hohen Entwicklungskosten die ganze Finanzierung aus dem Rahmen. AA ist komplett tot, weil alles größer, bunter und teurer sein muss. Für ein paar Player läuft das Geschäft auch besser, als sie es überhaupt verdient hätten. Es wäre eher mal an der Zeit, dass sich einige Praktiken für sie nicht bewähren würden.
Okay, dann gehöre ich auf jeden Fall zu den „hyper enthusiast, price-insensitive players“ , da ich die aufgerufene Zahl von 2 Spielen ja schon im Monat übersteige (die meisten Monate zumindest).
Hätte nich gedacht, dass der Anteil so klein ist. Hätte jetzt über 20 % geschätzt ^^"
Aber wirklich interessant wäre eine solche Umfrage auch in anderen Ländern. Gerade Europa.
Naja, würde ich selber nicht Leute kennen, die im Jahr wirklich nur FIFA, CoD und irgendwelche Fortnite dlcs mitnehmen, wäre ich auch etwas skeptischer, aber so glaube ich das sofort. Wundert mich dann auch nicht, dass gerade diese Spiele eine extrem ekelhafe Monetarisierung haben. Wenn man schon nicht mehr Games entwickelt, auch weil die Spieler ja nicht anderes zocken als die bekannten Reihen, kann man auch Geld mit fomo Collabs oder packs machen. Kenne ja auch welche, wo auch Sony stark von fifa profitiert, weil in aller Regelmäßigkeit Controller geschrottet werden...
Ich gehöre auch auf jeden Fall zu dieser Käufergruppe: In diesem Jahr habe ich bisher 26 Games neu gekauft, darunter 11 Neuerscheinungen. Bei diesen Neuerscheinungen waren 2 Titel in der Preisklasse 70€+ dabei, 8 Titel in der Preisklasse 40-60€ und ein Titel unter 20€ (übrigens auch der einzige digitale Titel und der einzige, den ich wirklich als "Indie" empfinde). Stand aktuell plane ich nicht, mir dieses Jahr noch mehr Spiele selbst zu kaufen (maximal was Kleines auf Steam, das ich dann sofort spielen würde), aber für meinen Geburtstag/Weihnachten habe ich auch noch den ein oder anderen Titel auf meiner Wunschliste.
Ich habe dieses Jahr auch schon 19 Spiele durchgespielt, die ich, ohne groß nachzuschauen, als Indies einschätzen würde. Ich spiele also durchaus ziemlich viele Indies, aber ich kaufe sie selten zum Release und greife meist im Steam-Sale zu - auch, weil die meisten Indie-Games digital only sind.
Abos habe ich aktuell überhaupt nicht, weder PS+ noch Nintendo Switch Online oder irgendwas anderes. Auch Free-2-Play-Games und Life-Service-Games zocke ich nicht großartig, eigentlich nur Pokémon TCG Pocket und vielleicht 2 Games League of Legends im Monat.
Kenne auch persönlich weitaus mehr Leute, die im Jahr nur FIFA kaufen und Free-to-play-Spiele zocken als Leute, die überhaupt mehrere unterschiedliche Spiele pro Jahr kaufen. Glaube schon, dass sich das auch ganz gut auf Europa übertragen lässt.