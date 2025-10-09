Wenn ihr das lest, gehört ihr wahrscheinlich zu den wichtigen 14 Prozent der Gaming-Fans

Wie viele neue Spiele kauft ihr im Jahr – fünf, zehn oder vielleicht sogar noch mehr? Laut einer neuen Umfrage der Analysefirma Circana seid ihr dann in einer klaren Minderheit. In den USA kaufen rund ein Drittel aller Spieler weniger als ein Spiel pro Jahr, weitere 12 Prozent greifen nur einmal jährlich zu, und 18 Prozent kaufen alle sechs Monate ein neues Spiel. Zusammengerechnet heißt das: 63 Prozent der US-Gamer kaufen höchstens zwei Spiele pro Jahr.

Das klingt erst einmal überraschend, zeigt aber ziemlich deutlich, wie ungleich die Spieleindustrie aufgestellt ist. Analyst Mat Piscatella spricht in diesem Zusammenhang von sogenannten „hyper enthusiast, price-insensitive players“ – also Spielerinnen und Spielern, die besonders viel Geld in ihr Hobby stecken und damit gewissermaßen die Branche am Leben halten.

Diese Gruppe, die mindestens ein Spiel pro Monat kauft, macht laut Circana aber nur rund 14 Prozent aus – sie sind es jedoch, die regelmäßig Neuerscheinungen kaufen und das wirtschaftliche Fundament vieler Studios sichern. Wenn ihr diesen Beitrag lest, gehört ihr mit hoher Wahrscheinlichkeit zu diesen 14 Prozent. Oder? Danke!

Wer hält die Spieleindustrie wirklich am Leben?

Die Zahlen kommen zu einem interessanten Zeitpunkt, denn gerade erst hat beispielsweise Microsoft die Preise für den Game Pass erhöht. Hier ist unser Artikel dazu. Wenn Spieler und Spielerinnen ohnehin nur ein bis zwei Spiele im Jahr kaufen würden, würden sie es sich zweimal überlegen, die gestiegenen Jahreskosten für das Abo auszugeben, das den Preis dann noch übersteigt.

Das Problem zeigt sich vor allem für kleinere Studios und Indie-Entwickler. Während große Serien wie EA FC, Call of Duty oder bald auch GTA 6 die Kaufentscheidungen vieler Spieler dominieren, bleibt für kleinere Titel kaum Spielraum. Und wer sich ohnehin auf Free-to-Play- oder Live-Service-Spiele wie z. B. Fortnite konzentriert, der kauft in der Regel noch seltener neue Vollpreisspiele oder hat Zeit für diese, so eine weitere Umfrage von Circana.

Das ist natürlich alles ein komplexes Thema, und wie immer kann die Antwort für das Ganze auch irgendwo in der Mitte liegen. Wie sieht’s bei euch aus – wie viele Spiele kauft ihr im Jahr wirklich? Greift ihr lieber zu großen Blockbustern, kleineren Indie-Perlen oder setzt ihr inzwischen eher auf Abo-Dienste wie Game Pass und PS Plus?

via Eurogamer, Bildmaterial: Yakuza: Like a Dragon, Sega, Ryu Ga Gotoku Studio