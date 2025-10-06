Ys vs. Trails in the Sky: Alternative Saga präsentiert sein Opening-Movie kurz vor dem Launch

Publisher refint/games und Entwickler Falcom haben das Opening-Movie zu Ys vs. Trails in the Sky: Alternative Saga veröffentlicht. Der Crossover-Kampfspiel-Titel erscheint am 10. Oktober 2025 im Westen für PS5, PS4, Switch sowie PCs. Das 15 Jahre alte PSP-Original erschien nie im Westen, mit der Neuauflage schafft es der Fan-Favourit auch zu uns.

Das Spiel vereint Figuren aus Falcoms beiden legendären RPG-Reihen Ys und Trails in the Sky in einem gemeinsamen Universum. Fans dürfen sich auf ein Crossover-Kampfspiel freuen, bei dem beliebte Helden und Rivalen in Kämpfen aufeinandertreffen, die zuvor unmöglich schienen.

Unterstützung erhalten die Fans dabei von zahlreichen bekannten Charakteren aus klassischen Falcom-Titeln, die als Support-Charaktere im Kampf aktiv werden. Spielerisch baut der Titel auf den schnellen und actionreichen Kämpfen aus Ys Seven auf und bringt neue Mechaniken wie die Sprungmechanik und Kombos mit. Die Charaktere als der Trails-Serie bringen ihre Spezialfähigkeiten ein.

Auch erzählerisch verspricht Alternative Saga einiges: Alle Szenen sind vollständig vertont und lassen die Geschichte mit bekannten Sprecherinnen und Sprechern aus beiden Serien lebendig werden. Die Neuauflage bietet zudem überarbeitete HD- und 4K-Grafiken mit 60 Bildern pro Sekunde sowie Couch- und Online-Multiplayer. Eine umfangreiche Materialsammlung rundet das Paket ab.

Das Eröffnungsvideo:

Bildmaterial: Ys vs. Trails in the Sky: Alternative Saga, Refint/Games, Falcom