Nintendo veröffentlicht neuen Trailer – und Fans rätseln, was das Video zu bedeuten hat

Nintendo hat einen vier Minuten langen Trailer veröffentlicht – und niemand weiß, was das Video zu bedeuten hat. Der animierte Trailer trägt den Titel „Close to You“ und zeigt Alltagssituationen rund um ein kleines Baby und sein Erlebtes.
Obwohl, so ganz alltäglich ist es dann doch nicht, oder? Einige Dinge bewegen sich wie von Zauberhand – da muss sich auch das Baby wundern. Es sieht aus, als würden Bauklotze über den Boden wandern. Weiter geht es mit dem Baby-Schnuller.
Nicht ohne Grund dürften eure Gedanken da in Richtung Pikmin schweifen – und das scheint nicht der einzige Anhaltspunkt. Fans weisen darauf, dass ab Minute 3:13 der Pikmin-Song zu hören sei. Klingt danach. Ist das ein Pikmin-Teaser? Was meint ihr?
Ganze Serie auf der Switch spielbar
Mit Pikmin 4 schwang sich die Nintendo-Serie um die emsig-knuffigen Winzlinge in neue Höhen. Praktisch auch, dass die ersten beiden Spiele vor einiger Zeit ebenso ihren Weg auf Nintendos Hybridkonsole fanden – damit ist die Serie vollständig auf Switch spielbar.
Schon vor über einem Jahr gab es Gerüchte dazu, wie es mit der Serie weitergehen könnte. Demnach arbeite Nintendo aktuell an einem Spin-Off, das einige unerwartete Änderungen am Gameplay vornehmen soll. Lernen wir es jetzt kennen?
Der besagte Trailer:
An das Animationsstudio habe ich auch gedacht und an die Shorts auch - aber es gab nie Shorts ohne ein Thema. Wenn das kein Pikmin-Teaser ist, war das schon ziemlich fies.
Mein erster Gedanke war auch Pikmins, als sich die Bausteine da bewegten. Aber scheint es ja nicht zu sein, sonst hätte man das schon aufgelöst, denke ich. Nur eine Animation für ein Studio "zur Übung" wäre igendwie lahm und glaube ich nicht.
Mein erster Gedanke war, ob vielleicht Weltkindertag ist oder sowas, aber das ist gut 2 Wochen her ^^'
Na da ist doch mal ein Wort drin, welches ich so unterzeichnen würde Vermutlich wird es ganz einfach nichts sein. Glaube nicht, dass Nintendo hier nochmal so ne kryptische Ankündigung wie bei Emio wagt.
Das letzte, woran ich hier übrigens denke ist Pikmin. Vielleicht liege ich nun komplett daneben, aber ich kann mich nicht dran erinnern, bei Pikmin jemals echte Menschen gesehen zu haben. Ich meine mich an eine Aussage von Miyamoto zu erinnern, dass Pikmin in der Postapokalypse spielt und gar keine Menschen mehr leben. Und nein, ich verwechsle das gerade nicht mit Splatoon^^ Es kann aber sein, dass ich im Grippe-Delirium bin und ich mir das nur einbilde. Aber Nintendo und Lore, das Thema hatten wir ja schon häufig.
Vielleicht kommt da mittlerweile der Galgenhumor-Zyniker bei mir raus weil ich absolut keine positiven Nachrichten von den First Party Herstellern mehr erwarte. Daher mein Tipp: Was braucht die Switch 2 Community dringender als sonst etwas? Genau, eine neue Nintendo App für Smart-Geräte. Eine neue Parental-App, mit der man sein Kleinkind überwachen kann und dazu gibt es bald noch ein süßes neues 100 Euro teures Gadget exklusiv im My Nintendo Store exklusiv für Nintendo Switch Online Mitglieder. Streng limitiert.
Nein, ehrlich, kein Plan. Aber für mich sieht es nicht nach Pikmin aus. Wenn das am Ende auf Pikmin hinauslaufen sollte, statte ich mich für 4 Wochen mit einem selten dämlichen Avatar aus^^
Irgendwann ist immer das erste Mal Wann besser als jetzt, wo man sich immer weiter in die Filmwelt wagt? xD
Vielleicht wirds ja auch ne "Mario Origin" Story odeeer zum Mario Galaxy Film. Vielleicht Rosalina als Kind xD
Irgendwie muss ich die ganze Zeit an die Shaun das Schaf Videos, dies aufm 3DS gab. Wo ich erst später wusste, dass Nintendo damit herzlichst wenig zu tun hat xD (Kannte es vorher halt tatsächlich nicht^^) Ist nun auch nicht zielführend, dass ich mich nun daran erinnere. Fands grad nur schön nostalgisch daran zurückzudenken xD
Auch das würde mich bei Nintendo irgendwie nicht überraschen, wenn die einfach nur spät dran wären
Ein Schnuller-Controller mit dem schon die Jüngsten direkt ihre ersten Mario Level absolvieren können