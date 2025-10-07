Nintendo veröffentlicht neuen Trailer – und Fans rätseln, was das Video zu bedeuten hat

Nintendo hat einen vier Minuten langen Trailer veröffentlicht – und niemand weiß, was das Video zu bedeuten hat. Der animierte Trailer trägt den Titel „Close to You“ und zeigt Alltagssituationen rund um ein kleines Baby und sein Erlebtes.

Obwohl, so ganz alltäglich ist es dann doch nicht, oder? Einige Dinge bewegen sich wie von Zauberhand – da muss sich auch das Baby wundern. Es sieht aus, als würden Bauklotze über den Boden wandern. Weiter geht es mit dem Baby-Schnuller.

Nicht ohne Grund dürften eure Gedanken da in Richtung Pikmin schweifen – und das scheint nicht der einzige Anhaltspunkt. Fans weisen darauf, dass ab Minute 3:13 der Pikmin-Song zu hören sei. Klingt danach. Ist das ein Pikmin-Teaser? Was meint ihr?

Ganze Serie auf der Switch spielbar

Mit Pikmin 4 schwang sich die Nintendo-Serie um die emsig-knuffigen Winzlinge in neue Höhen. Praktisch auch, dass die ersten beiden Spiele vor einiger Zeit ebenso ihren Weg auf Nintendos Hybridkonsole fanden – damit ist die Serie vollständig auf Switch spielbar.

Schon vor über einem Jahr gab es Gerüchte dazu, wie es mit der Serie weitergehen könnte. Demnach arbeite Nintendo aktuell an einem Spin-Off, das einige unerwartete Änderungen am Gameplay vornehmen soll. Lernen wir es jetzt kennen?

Der besagte Trailer:

Bildmaterial: Nintendo