Top 10: Diese Spiele würden Japaner gern „löschen“, um sie erneut erleben zu können

Die japanische Website Dengeki Faminico Gamer hat man wieder eine interessante Umfrage unter ihren Lesenden gestartet. Diesmal ging es um die Frage, welche Videospiele die Fans gerne aus ihrem „Gedächtnis löschen“ würden, um sie erneut erleben zu können.

Eine Evergreen-Frage, die auch euch bestimmt schon mal beschäftigt hat. Schauen wir also mal, wie die 2.900 Teilnehmenden in Japan geantwortet haben. Gleich an der Spitze gibt es eine Überraschung, denn dort steht kein japanisches Spiel, sondern eine westliche Veröffentlichung.

Undertale ist allerdings auch in Japan sehr beliebt. Auch den zweiten Platz habt ihr vielleicht so nicht gesehen, denn Urban Myth Dissolution Center ist zwar natürlich eine sehr exzellente Mystery-Adventure-Novel, aber vergleichsweise weniger bekannt.

Die weiteren „Top 10“-Platzierungen waren schon eher zu erwarten. Mit Danganronpa: Trigger Happy Havoc, 13 Sentinels: Aegis Rim, Persona 5 oder auch Steins;Gate und NieR: Automata gibt es Story-getriebene, spannende Erfahrungen. Auch Zelda: Breath of the Wild war für viele Fans ein Erlebnis. Mit Outer Wilds gibt es einen weiteren westlichen Kandidaten.

Die Top 10 der JapanerInnen seht ihr unten. Und jetzt seid ihr natürlich auch dran: Sagt uns in den Kommentaren, welche Top 10 ihr selbst wählen würdet. Welche Spiele würdet ihr am liebsten aus eurem Gedächtnis löschen, um sie noch einmal unbedarft erleben zu können?

Die Top 10:

Undertale Urban Myth Dissolution Center Danganronpa: Trigger Happy Havoc 13 Sentinels: Aegis Rim Zelda Breath of the Wild Ever 17: The Out of Infinity Persona 5 Outer Wilds Steins;Gate NieR: Automata

Dengeki Faminico Gamer hatte schon vor einigen Wochen eine ähnlich interessante Umfrage. Das Thema dabei: sehr speziell. Gefragt wurde, welches RPG die Fans am häufigsten zum Weinen gebracht hat.

via Dengeki Faminico Gamer, übersetzt von Genki, Bildmaterial: 13 Sentinels: Aegis Rim, Atlus, Vanillaware