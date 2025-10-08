Top 10: Diese Spiele würden Japaner gern „löschen“, um sie erneut erleben zu können

Die japanische Website Dengeki Faminico Gamer hat man wieder eine interessante Umfrage unter ihren Lesenden gestartet. Diesmal ging es um die Frage, welche Videospiele die Fans gerne aus ihrem „Gedächtnis löschen“ würden, um sie erneut erleben zu können.
Eine Evergreen-Frage, die auch euch bestimmt schon mal beschäftigt hat. Schauen wir also mal, wie die 2.900 Teilnehmenden in Japan geantwortet haben. Gleich an der Spitze gibt es eine Überraschung, denn dort steht kein japanisches Spiel, sondern eine westliche Veröffentlichung.
Undertale ist allerdings auch in Japan sehr beliebt. Auch den zweiten Platz habt ihr vielleicht so nicht gesehen, denn Urban Myth Dissolution Center ist zwar natürlich eine sehr exzellente Mystery-Adventure-Novel, aber vergleichsweise weniger bekannt.
Die weiteren „Top 10“-Platzierungen waren schon eher zu erwarten. Mit Danganronpa: Trigger Happy Havoc, 13 Sentinels: Aegis Rim, Persona 5 oder auch Steins;Gate und NieR: Automata gibt es Story-getriebene, spannende Erfahrungen. Auch Zelda: Breath of the Wild war für viele Fans ein Erlebnis. Mit Outer Wilds gibt es einen weiteren westlichen Kandidaten.
Die Top 10 der JapanerInnen seht ihr unten. Und jetzt seid ihr natürlich auch dran: Sagt uns in den Kommentaren, welche Top 10 ihr selbst wählen würdet. Welche Spiele würdet ihr am liebsten aus eurem Gedächtnis löschen, um sie noch einmal unbedarft erleben zu können?
Die Top 10:
- Undertale
- Urban Myth Dissolution Center
- Danganronpa: Trigger Happy Havoc
- 13 Sentinels: Aegis Rim
- Zelda Breath of the Wild
- Ever 17: The Out of Infinity
- Persona 5
- Outer Wilds
- Steins;Gate
- NieR: Automata
Dengeki Faminico Gamer hatte schon vor einigen Wochen eine ähnlich interessante Umfrage. Das Thema dabei: sehr speziell. Gefragt wurde, welches RPG die Fans am häufigsten zum Weinen gebracht hat.
via Dengeki Faminico Gamer, übersetzt von Genki, Bildmaterial: 13 Sentinels: Aegis Rim, Atlus, Vanillaware
5 Kommentare
Oh ja, 13 Sentinels: Aegis Rim würde ich so unterschreiben. Ich mochte die verschachtelte Erfahrung, tiefer in die Story einzutauchen mit den Erlebnissen der verschiedenen Charaktere zu unterschiedlichen Zeiten. Das würde ich wirklich gerne noch mal "das erste mal" erleben.
Oh nice, Urban Myth Dissolution Center liegt ganz oben auf meinem next up Stapel.
Dann freu ich mich da jetzt noch mehr drauf!
Ich glaub ich würde bei allen mitgehen. Zelda sogar soweit das ich es gerne aus der Existenz löschen würde aber nicht weil ich es so gut fand . 13 Sentinels und auch Nier Automata haben aber schon nen besonderen Stellenwert für mich.
Von der Liste ist es für mich auch definitiv 13 Sentinels, das war auch einfach ein fantastisches Spiel was meiner Meinung nach auch ziemlich gut alles zusammengeführt hat. DAs nochmal zu erleben wäre Klasse. Ansonsten wäre für mich noch ein Favorit wo ich es gerne nochmal ein 1. mal erleben würde Horizon Zero Dawn. Bis heute hat mich noch keine Open World so sehr mit der Lore in den Bann gezogen wie dieses Spiel. Ich weis noch wie ich mich auf jedes Stückchen Information gefreut habe, weil es so spannend war zu erfahren was mit der Welt passiert ist.
Bei 13 Sentinels: Aegis Rim bin ich auch sofort dabei. Sich die eigentliche Handlung im Verlauf des Spiels zusammen zu reimen war wirklich cool und ein Erlebnis das halt leider nur einmal so funktioniert... ausser man hat irgendwann alles vergessen.