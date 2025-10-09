Verrückte Mischung: Kickstarter-Projekt verbindet Zelda-Gameplay mit „Vice City“-Vibe aus GTA

Bei Kickstarter buhlt derzeit ein spannendes Spiel um eure Gunst (und euer Geld) – zu Vice: Magic City Mayhem von Jurassic Sunset Games gibt es auch schon eine spielbare Demo auf Steam, die euch die Entscheidung zur Unterstützung erleichtern soll.

Vice: Magic City Mayhem zieht euch in eine farbenfrohe 8-Bit-Neon-Welt, die wie ein Mix aus einem NES-Zelda und dem ersten GTA aus dem Jahr 1997 aussieht. Als Spieler sucht ihr in der pixeligen Stadt nach eurer große Liebe, die plötzlich verschwunden ist. Dabei durchforstet ihr abwechslungsreiche Stadtviertel, die von pulsierenden Nachtclubs über sonnendurchflutete Strände bis hin zu von Raptoren belagerten Yachten reichen.

Da eure Liebe dort nicht zu finden ist, geht es in die Dungeons. Die vertrauten Dungeon- und Rätselmechaniken eines Zelda-Klassikers verbinden sich mit dem offenen Großstadt-Setting und dem schwarzen Humor von Vice City. Die Dungeons sind zwar mit Schaltern und Fallenrätseln vertraut aufgebaut, die actiongeladenen Kämpfe gegen skurrile und herausfordernde Gegner geben dem Spiel jedoch einen eigenen Spin.

Das dynamische Kampfsystem erlaubt es, geschickt zwischen Nahkampf mit dem Katana, zauberhaften Items und Fernkampfwaffen zu wechseln. Das Level-Up-System für Waffen und Items ermöglicht es, den eigenen Spielstil zu individualisieren – je nachdem, ob man lieber zum reinen Hack-n-Slash greift oder die Umgebung magisch zu seinen Gunsten manipuliert.

Für die Fertigstellung fehlt noch etwas Geld

Um die Entwicklung fertigstellen zu können, benötigt das Indie-Studio Jurassic Sunset Games, eure Unterstützung auf Kickstarter. Von den benötigten 8.000 Euro sind bereits knapp 6.000 Euro zusammengekommen.

Das Spiel erscheint noch dieses Jahr auf PC (Steam) und soll Anfang 2026 für PlayStation 5, Xbox Series und Nintendo Switch folgen. Ab 12 US-Dollar seid ihr für die digitale Version dabei, natürlich gibt es auch höhere Tiers mit entsprechenden Belohnungen.

Kickstarter-Trailer:

Bildmaterial: Vice: Magic City Mayhem, Jurassic Sunset Games