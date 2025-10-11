Genshin Impact erhält mit „Luna II“ einen Sandbox-Editor für selbst erstellte Inhalte

Das große Genshin-Impact-Update “Luna I” kam bei Fans ziemlich gut an. Die Charaktere Flins, Lauma und das Comeback von Yelan sowie das besondere Design der Mondwaffe „Spiegel des Nachtwebers“ waren echte Highlights.
Die Lunar-Reaktionen („Lunar-Charged“ und „Lunar-Bloom) und die neuen Spielmechaniken wurden positiv aufgenommen, auch wenn aufgrund der erhöhten Hardwareanforderungen PS4-Fans ausgeschlossen wurden. Jetzt kündigt Hoyoverse die zweite Erweiterung an.
Miliastra Wonderland führt benutzergenerierte Level und Inhalte ein
Luna II „Lied des leeren Mondes – Reprise“ erscheint am 22. Oktober 2025 und führt das UGC-Systems Miliastra Wonderland ein. Auch diesmal wird es wieder neue Aufträge in der Region Nord-Krai geben, außerdem gibt es durch das Miliastra Wonderland neue nutzergenerierte Inhalte und Level. Mit dem Miliastra-Sandbox-Editor könnt ihr selbst Inhalte für Genshin Impact erstellen und das Spiel so weiter individualisieren.
Neu sind auch die vielseitigen Avatare („Mannekins“), deren Erscheinungsbild sich mit Frisuren, Kleidung und Accessoires vollständig anpassen lässt. Luna II führt auch die Hauptgeschichte um die Bedrohung durch Rerir, den „Rächer von Solnari“, fort. Hierbei treten erstmals seit Langem bekannte Figuren wie Varka, Arlecchino und andere Fatui-Mitglieder wieder auf.
Die neue Figur Nefer
Die neue Figur Nefer wird das Kampfsystem mit ihrer Reaktion Mondspross erweitern. Ihre Mechanik basiert auf der Fähigkeit, mithilfe von „Grünendem Tau“ mächtigen Schaden zu verursachen und Dendro-Kerne in „Kerne der List“ umzuwandeln, die ihren Angriff weiter verstärken. Neben Nefer und Furina in der ersten Phase, werden in der zweiten Phase auch Arlecchino und Zhongli in der zweiten Phase zurückkehren. Außerdem gibt es die Möglichkeit, Collei kostenlos ins Team aufzunehmen.
Genshin Impact – Luna II erscheint am 22. Oktober 2025 für PlayStation 5, Xbox Series, PCs über den Client und den Epic Games Store, für iOS über den App Store sowie für Android über Google Play.
Ehrlich gesagt find ich es geilt was damit alles möglich sein wird, andererseits beschleicht mich aber auch das Gefühl, dass ich den Einbau finde, dass es der falsche Zeitpunkt ist solch ein mächtiges System einzubauen, während viele andere Dinge im Spiel immer noch drauf warten seit Jahren mal vernünftig ausgebessert zu werden und erweitert/ bzw. überhaupt mal fortgeführt zu werden.
Dieses Feature wird Unmengen an Ressourcen verbraten und hat das Potential Proportional dem Spiel über den Kopf zu wachsen
Persönlich hätte ich es besser gefunden, wenn man sich dieses Feature aufgespart hätte für nachdem wir mit Snezhnaya endlich fertig geworden sind, was ja noch mehr als anderthalb Jahre in der Zukunft liegt.
Aber diese Mehrzeit hätte man nutzen können, die Inhalte und Präsentation vom UGC Mode noch besser auszugestalten und üppiger zu machen und Dinge, die erst mit Luna 3+4 kommen würden bis dahin schon direkt zu release soweit fertig zu haben ,das die Dinge, die man mit den Patchs geplant hat direkt zu release schon umsetzen kann, so das man nicht 4 Patches erst warten müsste, bis das Feature quasi soweit Vollständig ist erstmal, wie man es sich vorstellt wie es sein soll später mit allen Möglichkeiten für die Spieler zugänglich ect.
Persönlich hätte es mich viel mehr gefreut, wenn man statt so viel Ressourcen in diesen Modus zu stecken diese Ressourcen dafür verwenden täte, endlich die Spielwelt und die Stories der Charaktere, die seit Jahren vernachlässig und ignoriert werden, mal deutlich voran zu treiben, damit viele Lücken in der Spielwelt mal geschlossen werden, weil dass letztendlich auch das Hauptargument für dieses Fillerjahr ist, weshalb es Nod Krai überhaupt gibt, weil man die zeit ja eben nutzen will um viele der offenen Enden die MHY so in 5 Jahren fabriziert hat, mal zu schließen, weil man so ohne Sinn und Verstand von Jahr zu Jahr von Region zu Region die Welt erweitert hat, ohne wirklich darauf zu achten, wie viele Ungereimtheiten man dabei zurückließ immer und die Orte halt stets nur erweitert wurden, wie es halt dem Spiel vom Storytelling her passte.
Naja, wir sind ja grad mal erst im 2. Patch von 9 in dem Jahr, also will ich da mal auch nicht zu voreilig urteilen, dennoch schade das der Patch nicht die Zeit auch nutzt, die Welt um eine neue erkundbare karte zu ergänzen und somit eine der Lücke zu schließen, und sei es bloß so was einfaches und kleines erstmal, wie Mondstadt nach 5 Jahren der Ignoranz mal um Dornmanshaven zu ergänzen.. wär ja mal nen Anfang gewesen, als Zeichen dafür, dass Mondstadt nicht vergessen wurde und aktuell wieder ein bisschen mehr Relevanz erhält, weil auch langsam Varka von Bedeutung wird und im Trailer ja auch das erste Mal endlich richtig vollständig gezeigt wurde nach 5 Jahren Unwissenheit, wie Varka denn überhaupt aussieht, also in Sachen Ingame-Model, das eigentliche Geheimnis um ihn wurd ja bereits mit 6.0 gelüftet zuvor :D.