Genshin Impact erhält mit „Luna II“ einen Sandbox-Editor für selbst erstellte Inhalte

Das große Genshin-Impact-Update “Luna I” kam bei Fans ziemlich gut an. Die Charaktere Flins, Lauma und das Comeback von Yelan sowie das besondere Design der Mondwaffe „Spiegel des Nachtwebers“ waren echte Highlights.

Die Lunar-Reaktionen („Lunar-Charged“ und „Lunar-Bloom) und die neuen Spielmechaniken wurden positiv aufgenommen, auch wenn aufgrund der erhöhten Hardwareanforderungen PS4-Fans ausgeschlossen wurden. Jetzt kündigt Hoyoverse die zweite Erweiterung an.

Miliastra Wonderland führt benutzergenerierte Level und Inhalte ein

Luna II „Lied des leeren Mondes – Reprise“ erscheint am 22. Oktober 2025 und führt das UGC-Systems Miliastra Wonderland ein. Auch diesmal wird es wieder neue Aufträge in der Region Nord-Krai geben, außerdem gibt es durch das Miliastra Wonderland neue nutzergenerierte Inhalte und Level. Mit dem Miliastra-Sandbox-Editor könnt ihr selbst Inhalte für Genshin Impact erstellen und das Spiel so weiter individualisieren.

Neu sind auch die vielseitigen Avatare („Mannekins“)​, deren Erscheinungsbild sich mit Frisuren, Kleidung und Accessoires vollständig anpassen lässt. Luna II führt auch die Hauptgeschichte um die Bedrohung durch Rerir, den „Rächer von Solnari“, fort. Hierbei treten erstmals seit Langem bekannte Figuren wie Varka, Arlecchino und andere Fatui-Mitglieder wieder auf.

Die neue Figur Nefer

Die neue Figur Nefer wird das Kampfsystem mit ihrer Reaktion Mondspross erweitern. Ihre Mechanik basiert auf der Fähigkeit, mithilfe von „Grünendem Tau“ mächtigen Schaden zu verursachen und Dendro-Kerne in „Kerne der List“ umzuwandeln, die ihren Angriff weiter verstärken. Neben Nefer und Furina in der ersten Phase, werden in der zweiten Phase auch Arlecchino und Zhongli in der zweiten Phase zurückkehren. Außerdem gibt es die Möglichkeit, Collei kostenlos ins Team aufzunehmen.

Genshin Impact – Luna II erscheint am 22. Oktober 2025 für PlayStation 5, Xbox Series, PCs über den Client und den Epic Games Store, für iOS über den App Store sowie für Android über Google Play.

Bildmaterial: Genshin Impact, miHoYo