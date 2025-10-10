Code Vein II führt euch im neuen Story-Trailer in seine dramatische Handlung ein

Bandai Namco hat einen weiteren Trailer zu Code Vein II veröffentlicht, der neue Einblicke in die Geschichte und die neuen Charaktere des Action-RPGs gewährt. Die einigermaßen unerwartete Fortsetzung des 2019 veröffentlichten Code Vein erscheint am 30. Januar 2026 für PlayStation 5, Xbox Series und PCs via Steam.

Ihr übernehmt die Rolle eines Wiedergänger-Jägers, der von dem Wiedergänger-Mädchen Lou MagMell begleitet wird. Lou hat den Jäger mit ihrem eigenen Herzen wiederbelebt und besitzt die Fähigkeit, durch die Zeit zu reisen. Das soll auch spielerisch eine wichtige Komponente werden.

Gemeinsam versuchen sie, die sogenannte Wiederkehr zu verhindern – ein katastrophales Ereignis, das den Untergang der Welt herbeiführen könnte. Die dramatische Handlung über Schicksal, Opfer und Entscheidungen wird dabei von der Musik des Komponisten Go Shiina untermalt.

Mit Go Shiina durch die Welt

Während ihrer Reise durchquert ihr in Code Vein II vergangene und gegenwärtige Versionen der Welt. Dazu gehören die überfluteten Ruinen der Versunkenen Stadt, der geheimnisvolle Wald der Untoten und die abgeschottete Insel MagMell.

Im Verlauf des Abenteuers begegnet ihr verschiedenen Wiedergängern, die den Schlüssel zur Rettung der kollabierenden Welt darstellen könnten. Zu ihnen zählen Josée Anjou, die „Königin der Einsamkeit“, die einst über eine vom Meer verschlungene Zufluchtsstätte herrschte, sowie Holly Asturias, eine Heilerin, die als „Engel des Todes“ bekannt ist.

Spielende können enge Verbindungen zu anderen Wiedergängern aufbauen, die sie auf ihrer Reise begleiten. Mit dem dynamischen Partner-System kämpfen sie Seite an Seite gegen gefährliche Gegner und gewaltige Bosse. Mit Blut, das ihr Gegnern entzieht, könnt ihr mächtige Fähigkeiten aktivieren. Darüber hinaus helfen einzigartige Waffen und Ausrüstungen.

Ob es am 30. Januar 2026 die physische Standardedition für PS5 bei Amazon* oder die 179,99 Euro teure Collector’s Edition aus dem Bandai Namco Store ist, darf jeder selbst entscheiden. Verschiedene digitale Optionen stellt der Trailer am Ende vor.

Der Story-Trailer:

Bildmaterial: Code Vein II, Bandai Namco