Nintendo shadowdropt ein Mario-Spiel auf der Switch, das zuvor nie im Westen erschienen ist

Nintendo hat drei neue Spiele zur SNES-Bibliothek bei Nintendo Switch Online hinzugefügt. Die Klassiker werden von Fans oft etwas stiefmütterlich behandelt, viele wünschen sich lieber mehr Spiele von moderneren Systemen wie N64 oder Game Boy Advance – aber wie so oft lohnt sich ein genauerer Blick auf das neue Line-up.

Ab sofort stehen Bubsy in: Claws Encounters of the Furred Kind, Fatal Fury Special und Mario & Wario für alle Abonnenten des Dienstes zur Verfügung. Ein besonderes Highlight ist dabei Mario & Wario – dieser SNES-Klassiker erscheint nun nämlich erstmals außerhalb Japans.

Dabei war es schon zum Launch auf Englisch spielbar …

Das ist durchaus überraschend für ein Spiel mit so bekannten Namen. Aber tatsächlich schaffte es der Puzzle-Plattformer anno 1993 nicht in den Westen – und das, obwohl das Spiel schon damals komplett Englisch spielbar war. Jetzt kann man den Titel auf der Switch 2 sogar im Mausmodus spielen, auch eine USB-Maus wird unterstützt.

In Mario & Wario muss man Mario mithilfe der Fee Wanda durch die Levels steuern. Erschwerend kommt hinzu, dass Mario von Wario ständig irgendwelche Objekte auf den Kopf gesetzt bekommt und dadurch blind durch die Levels stolpert. Ihr müsst ihm mit Wanda helfen, den Weg durch die Hindernisse zu finden.

Darüber hinaus erweitert Bubsy in: Claws Encounters of the Furred Kind, der erste Teil der Bubsy-Reihe, das Line-up. Das dritte neue Spiel im Oktober-Update ist Fatal Fury Special, die überarbeitete Version des Kampfspiels Fatal Fury 2 von SNK aus dem Jahr 1993.

Die neuen Spiele:

