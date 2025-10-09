Kingdom Hearts: Diese neue Replik des Schlüsselschwerts ist die bisher wohl detailreichste

Eine etwas ungewöhnliche Waffenreplika gibt es bald bei Bandai: Die Vorbestellungen für eine Nachbildung des Königsanhänger-Schlüsselschwerts aus Kingdom Hearts sind ab dem 10. Oktober möglich. Für Sora-Cosplayer und Fans der Serie ist es eine seltene Gelegenheit, eine 50 cm große, offiziell lizenzierte Variante des Schlüsselschwerts zu erwerben.

Leider ist es nur in Japan erhältlich, zu den 9.900 Yen (etwa 65 Euro) kommen also noch Versand- und Importgebühren on top. Bei Meccha-Japan* könnt ihr euch für die Verfügbarkeitsinfo anmelden. Premium Bandai wird das Produkt im März 2026 veröffentlichen.

Die detailgetreue Nachbildung des wohl bekanntesten Schlüsselschwerts aus Kingdom Hearts ist insgesamt 50 Zentimeter lang. Sie kann Soundeffekte erzeugen und an der Spitze Licht emittieren, wenn sie sich im sogenannten „Magic Mode“ befindet – dieser Modus erlaubt es, Zauber zu wirken.

Je mächtiger der Zauber, desto heller das Licht. Außerdem lässt sich das Schlüsselschwert in den „Music Mode“ versetzen, in dem es entweder das Stück „Dearly Beloved“ oder „Sora“ abspielt. Für ebenfalls 9.900 Yen gibt es übrgeisn auch eine detailgetreue, originalgroße Nachbildung von Donald Ducks Magierstab. Er erscheint etwas früher, nämlich am 24. Januar 2026.

Ein Video zum Schwert:

via Siliconera, Bildmaterial: Bandai