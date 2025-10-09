Dicker Rabatt: Pokémon-Legenden: Z-A für Switch 2 gibt es gerade nochmal günstiger

69,99 Euro will Nintendo neuerdings für physische Spiele – manchmal sogar 79,99 Euro. Kann jawohl nicht wahr sein. Der Handel spielt das Spielchen aber nicht immer mit. Im Wettstreit um die Kundschaft gibt’s Pre-Launch-Rabatte. Update: Amazon geht aktuell sogar auf 55,00 Euro* für die „Switch 2“-Version runter! 15 Euro günstiger!

So geschieht es aktuell auch bei Pokémon-Legenden: Z-A für Nintendo Switch 2. Das bekommt ihr bei Amazon* derzeit für 60,90 Euro und damit fast einen Zehner günstiger. Wermutstropfen: Auch die Gratis-Figuren, die im Nintendo Store* als Vorbestellerbonus winken, müsst ihr dann verzichten.

Pokémon-Legenden: Z-A erscheint am 16. Oktober 2025. Irgendwann danach gibt’s einen kostenpflichtigen DLC, wie The Pokémon Company unlängst ankündigte. Der Zusatzinhalt trägt den Titel „Mega-Dimension“ und soll nicht nur neue Outfits für euren Trainer oder eure Trainerin bieten, sondern auch eine komplett neue Story-Erweiterung.

Zunächst wartet das Grundspiel: „In Illumina City ist ein Stadtentwicklungsplan im Gange! Ziel dieses Plans: Die Stadt zu einem Ort machen, den Pokémon wie Menschen geichermaßen wahrhaft miteinander teilen können. Kurz nach deiner Ankunft wählst du eines dieser Partner-Pokémon, das dich auf deiner Reise begleiten wird: Endivie, Floink oder Karnimani.“

Bildmaterial: Pokémon-Legenden: Z-A, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak