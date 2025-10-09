Eine Demo zu Let It Die: Inferno soll euch einen Eindruck vom Gameplay-Loop vermitteln

Im dritten Anlauf soll es für „Let It Die“ endlich klappen. Zwei Spiele gingen dem neuen Let It Die: Inferno bereits voraus. Jetzt wechselt Supertrick Games auf das Vollpreismodell. Für die bevorstehende Demo müsst ihr aber noch kein Geld ausgeben.

Wie die Entwickler gemeinsam mit Publisher GungHo Online Entertainment bekannt geben, wird es eine zeitlich limitierte Demo des Roguelite-Survival-Games im Rahmen des Steam Next Fest geben. Die Demo soll vom 13. bis zum 21. Oktober 2025 über Steam spielbar sein.

In der Demo erkundet ihr „nicht nur die chaotischen Tiefen des Hell Gate“, sondern erhaltet auch einen ersten Eindruck vom Gameplay-Loop. Allzu lange dauert es allerdings auch nicht mehr, bis die Vollversion erscheint. Mit dem 3. Dezember gibt es dafür nämlich auch schon einen konkreten Termin.

Das ist Let It Die: Inferno

Der Titel wirft SpielerInnen in einen chaotischen Kampf ums Überleben gegen groteske Monster, feindliche Fraktionen und andere Spieler. Dungeons und Item-Platzierungen ändern sich mit jedem Durchgang. Nachdem die Menschheit sich gerade erst von der Katastrophe „Earth Rage“ erholt hat, öffnet sich plötzlich ein gewaltiger Abgrund, groß genug, um eine ganze Stadt zu verschlingen.

Dieser erhielt den Namen „Hell Gate“, und in seiner Tiefe ruht das „Eye of the Reaper“, ein mächtiger Kristall, der die Energie birgt, die Welt zu beherrschen. Die Spieler müssen das Inferno erforschen, überleben und wieder entkommen.

Demo-Trailer:

Bildmaterial: Let It Die: Inferno, GungHo Online Entertainment, Supertrick Games