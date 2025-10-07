Endlich geht’s los: Holt euch jetzt euer Schillerndes Koraidon und Miraidon auch bei uns

Die Verteilung des Schillernden Koraidon und des Schillernden Miraidon in den USA lief alles andere als rund an, wie Pokémon-Fans wissen. Die Verteilung bei GameStop konnte der Nachfrage nicht standhalten. Aber die Amerikaner waren immerhin ein bisschen weiter als wir.
Denn wann die Legendären, Schillernden Pokémon bei uns landen, wussten wir noch gar nicht. Früher waren solche Aktionen auch bei uns oft in einem GameStop anzufinden, aber jetzt sind die Filialen dicht. Heute gibt es aber erste, handfeste Informationen zur Verteilung hierzulande.
Die gut informierten Kollegen bei Bisafans haben herausgefunden, dass die Verteilung in Deutschland offensichtlich bei Smyths Toys stattfinden wird. Oder sogar schon stattfindet! Erste Fans berichten, dass sie bereits Codes ergattern konnten.
Für den Erhalt der Codes muss eine Switch oder Switch 2 mit einem der beiden Spiele vorgezeigt werden und verteilt wird nur ein Code pro Person. Ruft am besten in der „Smyths Toys“-Filiale in eurer Nähe an und informiert euch vorab.
Bildmaterial: Pokémon Purpur, Pokémon Karmesin, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak
Ich mag zwar auch ungern meine Switch mitschleppen, aber es gibt schlimmeres.
ich weiß, die HOME App ist dein persönlicher Nemesis (wobei ich zugeben muss, dass ich nicht nachvollziehen kann, wieso du dich dran störst aber beispielsweise die "App" zum Trading Card nutzt, aber natürlich deine persönliche Sache!), aber so viele Verteilungen gabs daruber auch nicht. Vorrangig Belohnungen, die auch mit HOME zusammenhängen wie vervollständige Dex XY, im Prinzip ne Art Trophäe (dass es dafür bisher nie erhältliche Shinys gibt, ist schon ärgerlich, aber hier kommt es auf deinen eigenen Fleiß an und ich bin dafür zu faul und motivationslos, auch wenn ich die Möglichkeit hätte)
Hatte genau vom Gegenteil gelesen, aber diese Erkenntnisse sind auch schon zwei, drei Tage alt. War jetzt vielleicht auch nicht up 2 date. Joe Merrick hatte jedenfalls auch sehr auf GameStop geschimpft und der ist bei sowas eigentlich ziemlich genau und normalerweise nicht sehr emotional.
GameStop selbst hat es dementiert via X. Und hier auch nochmal.
Wirkt schon sehr offiziell. Muss man natürlich nicht glauben, wenn man nicht möchte.
Will GameStop nicht verteidigen oder so, sie bedeuten mir wenig.
Grundsätzlich gibt es natürlich gar keinen guten Grund, diese Codes zu limitieren - egal, an wem es nun liegt. Die Kunden kommen doch schon zum Laden dafür, was sollen sie denn noch machen...?
Ich verbinde nicht gern systemübergreifend.
letze woche und sogar gestern hies es bei smyth toys die wüssten von garnichts als ich da an gerufen hatte