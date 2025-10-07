Endlich geht’s los: Holt euch jetzt euer Schillerndes Koraidon und Miraidon auch bei uns

Die Verteilung des Schillernden Koraidon und des Schillernden Miraidon in den USA lief alles andere als rund an, wie Pokémon-Fans wissen. Die Verteilung bei GameStop konnte der Nachfrage nicht standhalten. Aber die Amerikaner waren immerhin ein bisschen weiter als wir.

Denn wann die Legendären, Schillernden Pokémon bei uns landen, wussten wir noch gar nicht. Früher waren solche Aktionen auch bei uns oft in einem GameStop anzufinden, aber jetzt sind die Filialen dicht. Heute gibt es aber erste, handfeste Informationen zur Verteilung hierzulande.

Die gut informierten Kollegen bei Bisafans haben herausgefunden, dass die Verteilung in Deutschland offensichtlich bei Smyths Toys stattfinden wird. Oder sogar schon stattfindet! Erste Fans berichten, dass sie bereits Codes ergattern konnten.

Für den Erhalt der Codes muss eine Switch oder Switch 2 mit einem der beiden Spiele vorgezeigt werden und verteilt wird nur ein Code pro Person. Ruft am besten in der „Smyths Toys“-Filiale in eurer Nähe an und informiert euch vorab.

