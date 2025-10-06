Clair Obscur weckt erste „GOTY“-Hoffnungen: Flut an Nominierungen lässt Fans staunen

Clair Obscur: Expedition 33 wurde schon direkt nach seinem Launch als Kandidat für das Spiel des Jahres gehandelt – dennoch war bereits im April klar, dass die Konkurrenz in 2025 eine Herausforderung wird.

Seitdem sind unter anderem Hollow Knight: Silksong, Hades II, Donkey Kong Bananza und „Geheimtipps“ wie Blue Prince erschienen, die ebenfalls von Fans und Kritik gefeiert wurden. Doch es sieht nach wie vor gut aus für Clair Obscur: Das französische RPG sicherte sich jetzt die meisten Nominierungen bei den Golden Joystick Awards 2025.

Mit insgesamt sechs Nominierungen übertrifft Expedition 33 andere Top-Titel wie Death Stranding 2: On the Beach und Ghost of Yōtei, die jeweils vier Nominierungen erhalten haben. Wenn man das als einen Vorboten für die ein oder andere kommende „GOTY“-Nominierung werten möchte …

Das rundenbasierte RPG von Sandfall Interactive ist in folgenden Kategorien nominiert: Best Storytelling, Best Visual Design, Best Soundtrack, Best Lead Performer mit Jennifer English als Maelle, Best Supporting Performer mit Ben Starr als Verso und Studio of the Year für Sandfall Interactive. Diese Nominierungen dürften für jeden, der das Spiel gespielt hat, wenig überraschend sein.

Für Jennifer English wäre es die erste Schauspielauszeichnung in einem Videospiel darstellt – und das, obwohl Fans ihre Darstellung der Shadowheart in Baldur’s Gate 3 feierten. Ben Starr gewann hingegen bereits 2023 den Golden Joystick Award für seine Rolle als Clive Rosfield in Final Fantasy XVI.

Fans sehen in Clair Obscur einen GOTY-Kandidaten

Die Resonanz der Spielergemeinschaft auf Clair Obscur: Expedition 33 ist außergewöhnlich positiv. Mit einem Metacritic-Score von 93 Punkten und einem OpenCritic-Rating von 92 Prozent bei 97 Prozent Kritikerempfehlung hat sich das Spiel als eines der am besten bewerteten Spiele des Jahres 2025 etabliert. Fans beschreiben das Spiel häufig als „Meisterwerk“ und loben besonders die emotionale Tiefe der Geschichte, den außergewöhnlichen Soundtrack und das innovative Kampfsystem.

Besonders beeindruckend ist die Tatsache, dass dieses hochgelobte AAA-RPG von einem Kernteam von nur 30 Entwicklern bei Sandfall Interactive erstellt wurde – sogar Hideo Kojima zeigte sich beeindruckt. Das Studio wurde 2020 von Guillaume Broche und Tom Guillermin gegründet, beide ehemalige Ubisoft-Mitarbeiter, die beweisen wollten, dass ein hochwertiges, rundenbasiertes RPG auch heutzutage noch Anhänger finden kann. Die Entwicklung dauerte etwa sechs Jahre, wobei das Team einen „Indie-Ansatz“ mit modernster Technologie kombinierte.

Die Abstimmungsphase für die Golden Joystick Awards läuft bis zum 31. Oktober 2025, während die Shortlist für das ultimative Spiel des Jahres am 3. November bekannt gegeben wird. Die Zeremonie findet am 20. November 2025 in London statt.

via The Gamer, Bildmaterial: Clair Obscur: Expedition 33, Bandai Namco, Kepler Interactive, Sandfall Interactive