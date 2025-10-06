Clair Obscur weckt erste „GOTY“-Hoffnungen: Flut an Nominierungen lässt Fans staunen

Clair Obscur: Expedition 33 wurde schon direkt nach seinem Launch als Kandidat für das Spiel des Jahres gehandelt – dennoch war bereits im April klar, dass die Konkurrenz in 2025 eine Herausforderung wird.
Seitdem sind unter anderem Hollow Knight: Silksong, Hades II, Donkey Kong Bananza und „Geheimtipps“ wie Blue Prince erschienen, die ebenfalls von Fans und Kritik gefeiert wurden. Doch es sieht nach wie vor gut aus für Clair Obscur: Das französische RPG sicherte sich jetzt die meisten Nominierungen bei den Golden Joystick Awards 2025.
Mit insgesamt sechs Nominierungen übertrifft Expedition 33 andere Top-Titel wie Death Stranding 2: On the Beach und Ghost of Yōtei, die jeweils vier Nominierungen erhalten haben. Wenn man das als einen Vorboten für die ein oder andere kommende „GOTY“-Nominierung werten möchte …
Das rundenbasierte RPG von Sandfall Interactive ist in folgenden Kategorien nominiert: Best Storytelling, Best Visual Design, Best Soundtrack, Best Lead Performer mit Jennifer English als Maelle, Best Supporting Performer mit Ben Starr als Verso und Studio of the Year für Sandfall Interactive. Diese Nominierungen dürften für jeden, der das Spiel gespielt hat, wenig überraschend sein.
Für Jennifer English wäre es die erste Schauspielauszeichnung in einem Videospiel darstellt – und das, obwohl Fans ihre Darstellung der Shadowheart in Baldur’s Gate 3 feierten. Ben Starr gewann hingegen bereits 2023 den Golden Joystick Award für seine Rolle als Clive Rosfield in Final Fantasy XVI.
Fans sehen in Clair Obscur einen GOTY-Kandidaten
Die Resonanz der Spielergemeinschaft auf Clair Obscur: Expedition 33 ist außergewöhnlich positiv. Mit einem Metacritic-Score von 93 Punkten und einem OpenCritic-Rating von 92 Prozent bei 97 Prozent Kritikerempfehlung hat sich das Spiel als eines der am besten bewerteten Spiele des Jahres 2025 etabliert. Fans beschreiben das Spiel häufig als „Meisterwerk“ und loben besonders die emotionale Tiefe der Geschichte, den außergewöhnlichen Soundtrack und das innovative Kampfsystem.
Besonders beeindruckend ist die Tatsache, dass dieses hochgelobte AAA-RPG von einem Kernteam von nur 30 Entwicklern bei Sandfall Interactive erstellt wurde – sogar Hideo Kojima zeigte sich beeindruckt. Das Studio wurde 2020 von Guillaume Broche und Tom Guillermin gegründet, beide ehemalige Ubisoft-Mitarbeiter, die beweisen wollten, dass ein hochwertiges, rundenbasiertes RPG auch heutzutage noch Anhänger finden kann. Die Entwicklung dauerte etwa sechs Jahre, wobei das Team einen „Indie-Ansatz“ mit modernster Technologie kombinierte.
Die Abstimmungsphase für die Golden Joystick Awards läuft bis zum 31. Oktober 2025, während die Shortlist für das ultimative Spiel des Jahres am 3. November bekannt gegeben wird. Die Zeremonie findet am 20. November 2025 in London statt.
via The Gamer, Bildmaterial: Clair Obscur: Expedition 33, Bandai Namco, Kepler Interactive, Sandfall Interactive
Seit GTA 6 verschoben wurde seh ich da keine wirkliche Konkurrenz mehr.
Die Nominierungen bestehen aus Spielen die entweder ein Sequel zu einem Spiel sind dass bereits zuvor nicht für GOTY nominiert wurde oder wo nun auch keine revolutionären Weiterentwicklungen stattfanden, die besonders wichtig für die Gaming branche wären. Es waren eher Safeplay Sequels, die auf Bewährtes setzten.
Oder es sind Titel, die so nischig sind, dass sie von deutlich weniger Kritiern überhaupt gespielt und bewertet wurden und es auch unwahrscheinlich ist, dass sie den RPG / Storyteller Bias der Jury überwinden könnten.
Desweiteren hat kein Spiel und kein Studio für dieses Jahr eine vergleichbare Hintergrundgeschichte geliefert, die basicly ein Zusammenkommen von random people - teilweise ohne professionellen Hintergrund - ist, die als Ragtag Group einfach mal ein Spiel auf die Beine stellen, dass den ganzen AAA Bereich in eine neue kritische Perspektive setzt und viele Narrative der Industrie kaputt macht. Und die Welt im Sturm erobert.
Dazu kommt auch der Publisher Kepler, der ein völlig anderes und neuartiges Konzept des Publishings verfolgt, dass für die Branche sicherlich noch wichtig und kopiert werden wird. Insbesondere im Rahmen der aktuellen Indie-Welle und als Kontrast zu den aktuellen AAA Publishern.
Und dann kommt natürlich noch der kulturelle Impact dazu. Damit meine ich unter anderem das öffentliche Lob von so vielen unterschiedlichen Entwicklern aus aller Welt. Das habe ich in der Form noch nie gesehen. Aber natürlich auch die 9,6 User Wertung bei mittlerweile etwa 20.800 Bewertungen. Zum Vergleich Baldurs Gate 3 hat eine 9,2 Wertung mit etwa 19.500 Bewertungen. Und Elden Ring hat eine 8,3 Wertung mit etwa 21.200 Bewertungen. Natürlich entscheidet hier ne Jury und nicht die Spieler. Aber die Jury bekommt den Diskurs und solche Meilensteine natürlich mit und wird davon mit beeinflusst.
Dann kommt noch die klassische David vs Goliath Underdog story hinzu, in dem Spiele wie der Oblivion Shadowdrop, Doom Dark Ages oder Death Stranding 2 dem Hype und den Verkaufszahlen keinerlei Abbruch taten.
Zu guter letzt natürlich auch der Elefant im Raum, dass es nicht wenige Kritiker geben dürfte, die sich genauso wie viele Fans, schon lange so ein Spiel gewünscht haben, wenn auch eher von Square. Aber dass das ein westliches Indie Studio tat und kein AAA Konzern, der schon lange nicht mehr weiß was er tut, wird ihre Unterstützung sicherlich eher noch bestärken.
All diese Dinge sind auch wichtig für die Zukunft des Gamings. Denn sie dienen neuen Generationen als Vorbild und Ansporn. Und ich habe keine Zweifel daran, dass die Jury diese Dinge im Hinterkopf haben wird, auch weil Social Media von diesen Themen bestimmt wird, sobald es um dieses Spiel geht.
Vielleicht wäre "FF7 Momentum" etwas zuviel gesagt, weil es bei FF7 auch um eine erzählerische, techologische und inszenatorische Revolution fürs Gaming ansich ging. Aber mit dem Baldurs Gate 3 Momentum halte ich es für vergleichbar. Weshalb Expedition 33 bei den Game Awards ordentlich abräumen müsste. Inklusive GOTY.
Mehr geht einfach nicht.
Die Nominierungen sind hochverdient. Für mich persönlich gibt es dieses Jahr realistisch betrachtet nur noch ein Spiel, welches evtl. doch noch verhindern könnte, dass Clair Obscur mein GOTY wird: Trails in the Sky 1st Remake - falls ich es tatsächlich noch dieses Jahr in meine Finger bekommen sollte. Mittlerweile wurde ich diesbezüglich auf den 21.10.2025 vertröstet.
Sehr verdient! Bisher mein GOTY dieses Jahr
Vielleicht spiele ich es noch ein drittes mal durch..und besiege endlich Simon XD
Hat das Spiel und die Entwickler schon verdient (auch wenn es die community nicht verdient hätte). Ich habe dann mit mehrmaligen durchspielen dann doch mehr Problem (besonders in Akt 3) mit dem Spiel gehabt als beim ersten mal, aber es ist immer noch ein verdammt gutes Spiel. Außerdem passt halt auch die ganze Geschichte drumherum auch was bei solchen Awards fast wichtiger als das Spiel selber ist. War ja das gleiche bei Astro Bot oder Baldurs Gate 3.
Für mich persönlich bin ich mir noch nicht sicher ob es Goty wird. Es war schon ein geniales Spiel aber wie gesagt mittlerweile stört mich das Ende und Akt 3 sehr und vor allem, ich weiß nicht woran das liegt, aber dafür das ich das Spiel so mag habe ich eine extrem schwache emotionale Bindung zu den Charakteren. Was halt echt komisch ist, den normalerweise wenn ich ein Spiel so liebe dann auch die Charaktere. Aber hier, gar nichts. Wenn ich also an das Jahr zurück denke dann muss ich sagen das ich bei Spielen wie Death Stranding 2 oder Kindgdom come Deliverance 2 um einiges mehr emotional investiert war. Außerdem liegen ja auch noch das Trails remake (was für mich 100% Goty wäre wenn es kein Remake wäre, da die Trails reihe eh alles schlägt) und Ghost of Yotei was auch noch extrem starke Konkurrenz ist. Also im Gegensatz zu den Offiziellen Shows wo es schon klar ist wer gewinnt, wird es bei mir noch richtig spannend .