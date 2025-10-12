Square Enix überrascht mit Ankündigung eines brandneuen „Final Fantasy“-Spin-offs

Das hatten wir nicht auf dem Bingozettel: Square Enix überrascht uns am Sonntag mit der Ankündigung eines brandneuen Ablegers zu Dissidia: Final Fantasy! Square Enix eröffnete offizielle Twitter-Accounts und eine Website, die erste Bilder zeigt.

Die Enthüllung des Spiels soll dann am 14. Oktober um 12 Uhr mittags deutscher Zeit im vollen Umfang erfolgen. Was wir allerdings schon mal wissen: es wird sich um ein Mobile-Game handeln, das für iOS- und Android-Geräte erscheint. Wahrscheinlich eine kleine Euphorie-Bremse für einige Fans.

Die Handlung scheint in Shinjuku, Japan zu spielen. Eines der Bilder zeigt die berühmte Musashino Street. „Final Fantasy“-Elemente zeigen die ersten Bilder nicht, stattdessen sehen wir eine realistische Umgebung und „echte“ Menschen.

Dissidia ist eine Fighting-Game-Serie von Square Enix, die 2008 auf Sonys PSP ihren Anfang nahm. Fans übernehmen die Rolle von verschiedenen Charakteren aus der „Final Fantasy“-Serie und treten in Kämpfen an. Es folgte 2011 ein Prequel-Spiel namens Dissidia 012 Final Fantasy (PSP) und 2017 schließlich das Mobile-Game Dissidia Final Fantasy Opera Omnia, das 2024 seine Services einstellte.

Den englischen Twitter-Account zum neuen Dissidia findet ihr hier, die englische Website an dieser Stelle. Seht nachfolgend die Bilder von der offiziellen Website sowie ein Artwork mit Silhouetten, die voraussichtlich erste spielbare Charaktere zeigen.

Die ersten Bilder:

Der kommende Stream:

