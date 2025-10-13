Wenn Smash Bros. und Zelda ein Baby hätten, würde es wie dieses Koop-RPG aussehen

Ein neuer Indie-Titel mit viel Branchenerfahrung im Rücken hat jetzt eine spielbare Demo auf Steam: Das Studio Noodle Cat Games präsentiert mit Cloudheim sein kooperatives, physikbasiertes Action-Rollenspiel. Noch in diesem Jahr soll der Titel im Early-Access für PCs über Steam und den Epic Games Store starten. Eine Vollversion ist später zudem für PlayStation 5 und Xbox Series geplant.

Cloudheim verbindet farbenfrohe, von mittelalterlicher Fantasy inspirierte Optik mit dynamischem Mehrspieler-Gameplay für bis zu vier Personen im Koop. Visuell erinnert Cloudheim an Zelda: Breath of the Wild, während das Kampfsystem laut den Entwicklern von der schnellen Dynamik eines Smash Bros. beeinflusst ist.

„Es ist, als hätten Smash Bros. und Zelda ein Baby bekommen, denn du erkundest ein weitläufiges Fantasie-Königreich voller Gefahren, Wunder und Überraschungen an jeder Ecke“, sagt David Hunt, CEO und Gründer von Noodle Cat Games.

Die Mischung machts

Gleichzeitig legt das Spiel größeren Fokus auf RPG-Mechaniken und kooperatives Zusammenspiel. Mit einer Mischung aus Erkundung, Mythologie und physikgetriebenem Sandbox-Kampf will Cloudheim überzeugen.

In der nahezu vollständig zerstörbaren Spielwelt lassen sich Säulen auf Gegner stürzen, Tornados als Waffe einsetzen oder explodierende Fässer ins Geschehen bringen. Waffen und Ausrüstung entstehen in Echtzeit, indem Materialien direkt in Schmieden geworfen werden. Beute wird gemeinschaftlich geteilt, aber der Fortschritt bleibt individuell, wodurch taktische Abstimmung im Team entscheidend wird.

Zentraler Schauplatz ist eine schwebende Basis, die sich anpassen, erweitern und als Handelszentrum nutzen lässt, während sie durch die Lüfte reist. SpielerInnen erkunden von dort aus schwebende Inseln, mystische Dungeons und eine Welt, die stark von der nordischen Mythologie inspiriert ist.

Demo-Trailer:

Bildmaterial: Cloudheim, Noodle Cat Games