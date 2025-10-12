SNK legt Arcade-Klassiker Kizuna Encounter mit Rollback-Netcode für Steam neu auf

SNK hat Kizuna Encounter: Super Tag Battle für PC-Steam veröffentlicht. Das 2D-Kampfspiel, das ursprünglich 1996 in den Spielhallen erschien, ist Teil der neuen „NEOGEO Premium Selection“-Reihe und wurde für moderne Plattformen überarbeitet.

Kizuna Encounter: Super Tag Battle spielt in einer postapokalyptischen Welt und bringt die Charaktere aus Savage Reign in 2-vs-2-Teamkämpfen zurück. Die Neuveröffentlichung bietet allen voran Rollback-Netcode für ein flüssiges Online-Erlebnis, unterstützt Lobbys mit bis zu neun Teilnehmenden sowie einen Zuschauermodus und Turniere im Einzel- oder Doppelausscheidungsformat. Auch Vier-Spieler-Kämpfe, die früher nur auf besonderen Arcade-Automaten möglich waren, sind nun online möglich.

Insgesamt treten zehn Kämpfer und zwei Bossgegner gegeneinander an, darunter acht Rückkehrer aus Savage Reign und zwei neue Figuren: die Widerstandsführerin Rosa und der Stockkämpfer Kim. Zudem können die Bossgegner King Leo und Jyazu in Solo-Kämpfen eingesetzt werden.

Neben dem Online-Modus wurde der Arcade-Klassiker außerdem um einige neue und moderne Features erweitert, darunter ein überarbeiteter Trainingsmodus mit Tempoanpassung und Trefferzonenanzeige. Eine integrierte Jukebox mit dem Soundtrack des Spiels sowie freischaltbare Herausforderungen ergänzen die Einzelspielerinhalte.

Der Trailer:

Bildmaterial: Kizuna Encounter: Super Tag Battle, SNK