Der nächste Meilenstein für Clair Obscur und eine gute Nachricht für Fans des Spiels

Wie Sandfall Interactive heute bekannt gibt, hat sich Clair Obscur: Expedition 33 inzwischen über 5 Millionen Mal verkauft. Das von der Kritik und Fans gefeierte Spiel erschien im April 2025 und kann diesen Meilenstein somit etwa fünf Monate nach seiner Veröffentlichung feiern.

Diesmal bleibt es nicht nur bei rührenden Dankesreden: Die stolzen Entwickler aus Frankreich haben heute auch angekündigt, dass ein neues Spielupdate in Entwicklung ist. „Dieses wird mehrere Neuerungen und Verbesserungen enthalten und dient als herzliches Dankeschön an die Fans“, heißt es.

Das kostenlose Update verspricht eine neue, spielbare Umgebung, welche die Charaktere an einen völlig neuen Ort führt und die neue Gegner und Überraschungen bietet. Darüber hinaus gibt es neue Bosskämpfe, die im späteren Spielverlauf gemeistert werden können.

Neue Kostüme geben mehr Möglichkeiten zur Individualisierung. Darüber hinaus gibt es neue Lokalisierungen, darunter Tschechisch, Ukrainisch und Türkisch – die Zahl der unterstützten Sprachen steigt damit auf 19. „Weitere Überraschungen“ soll es geben.

Unglaubliche Reaktionen

„Die Reaktionen auf unser Spiel waren einfach unglaublich“, sagt Guillaume Broche, Creative Director von Expedition 33 bei Sandfall Interactive. „Wir haben jahrelang an unserem Herzensprojekt gearbeitet, und zu sehen, dass es weltweit so viele Menschen berührt hat, ist einfach wundervoll und zugleich überwältigend. Wir sind unseren Fans unglaublich dankbar. […]“

Bis zur Veröffentlichung des Updates dürft ihr euch weiterhin auf die Vinyl und CD zum Soundtrack freuen, die bei Black Screen Records* in Deutschland schon vorbestellbar sind. Wo Creative Director Guillaume Broche seinen Komponisten gefunden hat, das erratet ihr wohl nicht …

Bildmaterial: Clair Obscur: Expedition 33, Bandai Namco, Kepler Interactive, Sandfall Interactive