Medienbericht: Sony beschleunigt Pläne zur Einstellung von PS4-Support

Am 15. November feiert PlayStation 4 bereits seinen zwölften Geburtstag. Während die PS4 im Jahr 2025 noch Updates erhält, hat der japanische Gaming-Gigant in den letzten Jahren Ressourcen vom System abgezogen und Pläne signalisiert, den Support in absehbarer Zukunft vollständig einzustellen.

Dieser Trend wird sich 2026 fortsetzen, da Sony neuen PS4-Spielen die Integration bestimmter veralteter PSN-Funktionen untersagt, berichtet Tom Henderson von Insider Gaming und beruft sich dabei auf PlayStation-Dokumente, die einigen EntwicklerInnen weitergeleitet worden seien.

Die Liste der von der angeblichen Maßnahme betroffenen Funktionen umfasst sechs Dienste: Activity Feed Web API, Shared Media Web API, Title Small Storage, Title User Storage, Word Filters sowie Users and Profiles. Bestehende PS4-Spiele, die diese Dienste nutzen, sollen Berichten zufolge weiterhin darauf zugreifen können.

Die selektive Einstellung der Funktionen wird der gleichen Quelle zufolge voraussichtlich im Frühjahr 2026 in Kraft treten. Damit liegt der Termin kurz nach dem bereits angekündigten Plan, PS4-Spiele aus PlayStation Plus zu entfernen, der im Januar beginnen soll. Ab diesem Zeitpunkt wird Sony PS4-Titel für PS-Plus-Abonnenten nicht mehr priorisieren. Auch der bestehende Katalog an Drittanbieterspielen für die Konsole der letzten Generation werde schließlich aus der PS-Plus-Bibliothek entfernt.

Sonys bereits bestätigte Pläne und dieser neu aufgetauchte Bericht deuten darauf hin, dass sich die Bemühungen des Unternehmens, den PS4-Support einzustellen, im Jahr 2026 beschleunigen werden. Die Einschränkung des Zugriffs von Entwicklern auf APIs und Webdienste, die so grundlegend sind wie Benutzerprofile und Titelspeicher – die zum Speichern benutzerspezifischer Daten wie Einstellungen und Sitzungspuffer verwendet werden –, würde sie stark davon abhalten, neue PS4-Spiele zu veröffentlichen.

Die Entfernung solcher Funktionen würde wahrscheinlich das Ende von Big-Budget-Veröffentlichungen auf der Konsole bedeuten und neue Multiplayer-Titel von der Veröffentlichung auf PS4 abhalten.

via GameRant, Bildmaterial: Sony PlayStation