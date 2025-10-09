Square Enix gibt neue Einblicke zu Final Fantasy XVI: LOGOS, das jetzt vorbestellbar ist

Die erste Ankündigung von Final Fantasy XVI: LOGOS ist schon über ein Jahr her. Das Projekt wurde von Square Enix und Creative Director Kazutoyo Maehiro im Rahmen der Tokyo Game Show 2024 erstmals vorgestellt. Heute ruft euch Square Enix das Buch zurück in die Erinnerung, denn die Veröffentlichung naht.

In einem einstündigen Video (!) besprechen Koji Fox, Ben Starr und viele weitere am Spiel Beteiligte sowie Autoren des Buches, das jetzt bei Amazon* vorbestellbar ist, die Entstehung von LOGOS und zitieren Auszüge. Das Buch soll auf 256 Seiten „die Geheimnisse von Valisthea und seiner Bewohner“ besprechen.

Final Fantasy XVI: LOGOS erscheint im Hardcover-Format am 31. März 2026 immerhin auf Englisch. „Diese Sammlung, die vom valistheischen Gelehrten und Historiker Harpokrates Hyperboreios II. verfasst wurde, entführt Leser tief in die Überlieferungen von Final Fantasy XVI“, wirbt Square Enix.

Ein Muss für Fans des Spiels

Und weiter: „Sie erkundet eine Vielzahl Themen, von Musik über Literatur bis zu Religion – und sogar die Kochkunst! – durch zahlreiche Einträge, die aus Tagebüchern, Briefen und Unterhaltungen übertragen wurden. LOGOS ist mehr als nur eine Enzyklopädie: Es ist ein Fenster in die Welt von Valisthea und die Leben ihrer Einwohner, wie von diesen Einwohnern selbst beschrieben.“

Als besonderes Highlight werden außerdem drei Gastbeiträge von den englischen Synchronsprechern Ben Starr (Clive), Stewart Clarke (Dion) und Christopher York (Gav) vorgestellt. „Mit hunderten wundervoll illustrierter, vollständig in Farbe gehaltener Seiten“ sei das Buch ein Muss für alle Fans. Für 39,99 Euro könnt ihr im Square Enix Store vorbestellen. Bei Amazon erhaltet ihr aktuell 20 Prozent Rabatt* und seid schon für 32,99 Euro dabei!

Das Video:

Bildmaterial: FINAL FANTASY XVI © 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.