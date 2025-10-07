Digimon Story: Time Stranger stellt Rekorde auf, aber einige Fans sind auch enttäuscht

Schon in den Wochen vor dem Start war absehbar, dass Digimon Story: Time Stranger ein Erfolg werden würde. Der Hype war groß und Publisher Bandai Namco warnte frühzeitig, dass physische Exemplare zum Launch knapp werden könnten – ein deutliches Zeichen dafür, dass man die Nachfrage unterschätzt hat. Zudem gehörte das Spiel zu den meistgewünschten Titeln auf Steam.

Rekord-Start für den neuesten Digimon-Ableger

Dieses Wochenende startete Digimon Story: Time Stranger auch wirklich stark und erreichte kurz nach dem Start auf Steam fast 85.000 gleichzeitige SpielerInnen und zählt damit zu den beliebtesten Titeln der gesamten Reihe. Das Spiel ist der Nachfolger des 2015 erschienenen Cyber Sleuth und ist für PlayStation 5, Xbox Series sowie PCs über Steam erhältlich.

Inzwischen gehört der Titel auf Steam zu einem der fünf umsatzstärksten Spiele auf Steam im Oktober. Mit fast 85.000 gleichzeitigen Spielern, so führt es SteamDB, stellt der neueste Digimon-Ableger gleichzeitig neuen Rekord für die Reihe auf. Auch die Bewertungen sind top: Auf Metactitic hält der Titel eine solide 79/100 und auf Steam sind 85 Prozent der Nutzerreviews positive, was zu einer Steam-Wertung von „Sehr positiv“ führt.

Ultimate Edition in der Kritik

Perfekt lief der Start jedoch nicht, was vor allem an den Sondereditionen, aber auch am nicht idealen Pacing des Spiels liegt. Publisher Bandai Namco hatte die Ultimate Edition ursprünglich als Komplettpaket mit sämtlichen DLCs beworben. Doch schließlich enthält in diese „endgültigen Fassung“ doch einige Inhalte nicht, die nun separat verkauft werden. Besonders schmerzt Fans, dass im 120-Euro-Paket der beliebte „Digimon Anime Song Pack – DLC“ nicht enthalten ist. Auch der zähe, langatmige Spieleinstieg wird wiederholt kritisiert.

