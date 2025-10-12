Es bleibt sommerlich: Strandoutfits und neue Inhalte winken in Persona 5: The Phantom X

In Persona 5: The Phantom X bleibt es auch im Oktober weiter sommerlich, denn das Update 2.2 setzt das laufende Sommer-Event fort und bringt mehrere neue Inhalte. SEGA, Atlus und die Black Wings Game Studios haben den Patch am 10. Oktober 2025 für die globale und japanische Version des Spiels veröffentlicht.

Hauptmerkmal ist die Erweiterung des Events Summer! Swimsuits! Sea Time! Part Two, das bis zum 23. Oktober andauert. Während dieser Zeit gibt es zeitexklusive Inhalte, beispielsweise Tomoko Noge in einer neuen, Gacha-exklusiven Sommer-Variante: Seaside Tomoko Noge.

Ebenfalls neu: Die Wonder’s Beachwear für den Protagonisten. Sie lässt sich bis zum 6. November 2025 für 1.800 statt 2.000 Meta Jewels erwerben. Parallel dazu gibt es den Login-Bonus Seaside Vacation Part Two, bei dem man über sieben Tage hinweg jeden Tag ein Platinum Ticket sammeln kann.

Permanente Inhalte gibt es ebenfalls mit dem Update, darunter eine Synergy-Geschichte mit Kira Kitazato sowie eine City-Life-Aktivität mit Haruna Nishimori. Neu erwerbbar ist das Item Turnaround Ticket, womit sich Entscheidungen im Synergy-System rückgängig machen lassen. So lässt sich zum Beispiel die Beziehung eines Charakters von „Seelenverwandte“ zu „enge Freunde“ ändern.

Persona-Fans übernehmen in The Phantom X die Rolle eines neuen Protagonisten in einer komplett neuen Gruppe von Phantomdieben. Persona 5: The Phantom X ist weltweit auf PC, iOS und Android verfügbar.

„Seaside Tomoko“-Trailer:

via PR, RPGsite, Bildmaterial: Persona 5: The Phantom X, Atlus, Perfect World Games, Black Wings Game Studio