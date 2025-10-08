Neue Inhalte: Gecanceltes „Final Fantasy“ lebt in Final Fantasy VII Ever Crisis zum Glück weiter

Im vergangenen Monat feierte Final Fantasy VII: Ever Crisis schon seinen zweiten Geburtstag. Während ein ums andere Mobile-Game von Square Enix die Segel streicht, bleibt „Ever Crisis“ also weiterhin für Mobilgeräte und PCs am Start.

Zu den gecancelten „Kollegen“ gehört auch Final Fantasy VII: The First Soldier. Der Battle-Royale-Vorstoß von Square Enix konnte trotz der maximal bekannten Marke nicht abheben und wurde nach etwa einem Jahr schon wieder eingestellt.

Dabei gab es durchaus interessante Ansätze, vor allem inhaltlich. The First Soldier spielte 30 Jahre vor der Hauptgeschichte und dreht sich um das SOLDIER-Programm von Shinra. Das Spiel ergänzt die „Final Fantasy VII“-Lore um einige neue Details.

Glücklicherweise gibt es aber „Ever Crisis“ – das Spiel widmet sich bekanntlich der gesamten FFVII-Compilation, wenn auch schrittweise in Häppchen. Die Veröffentlichung neuer Story-Inhalte erfolgt in Kapiteln. Und auch „The First Soldier“ bekommt regelmäßig neue Kapitel und lebt so gewissermaßen in „Ever Crisis“ weiter.

Seit einigen Tagen ist nun The First Soldier in Episode: Three ex-SOLDIERs verfügbar, ein neues „The First Soldier“-Kapitel. Es dreht sich um Glenn, Matt und Lucia – die bekanntlich eine interessante Geschichte zu bieten haben, wie wir auch dank Rebirth wissen. Dabei gibt es auch eine Begegnung mit Rufus und Sephiroth. Schaut euch den neuen Trailer unten an. „Ever Crisis“ ist kostenlos auf Steam und Mobilgeräten spielbar.

Der Trailer zum neuen Kapitel:

via Nova Crystallis, Bildmaterial: Final Fantasy VII: Ever Crisis, Square Enix, Applibot