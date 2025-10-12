FromSoftware hat nachgebessert: Zu Elden Ring auf der Switch 2 gibt es Entwarnung

Dass die Switch 2 ordentlich Power mitbringt, haben Dritthersteller in letzten Wochen schon oft gezeigt – siehe beispielsweise Cyberpunk 2077 oder das kommende Final Fantasy VII Remake Intergrade, welches auf der Switch 2 eine sehr gute Figur macht.

Doch mit Elden Ring: Tarnished Edition scheint die neue Hybridkonsole auf ihren bisher härtesten Gegner gestoßen zu sein. Die Berichte von der Gamescom sorgten für Bedenken bei Fans. Zwar sieht das Spiel auf der neuen Hardware optisch durchaus beeindruckend aus, aber die Performance sorgte für Sorgenfalten. Jetzt gibt es aber gute Nachrichten.

Bei der PAX Australia ist Elden Ring: Tarnished Edition erneut anspielbar und Lance McDonald konnte persönlich Hand anlegen. Wie er berichtet, sei der Build „viel besser“ als bei der Gamescom. Das Spiel laufe im Handheldmodus mit 1080p und 30fps. Die Optik nennt er „PS4 Pro“-like.

FromSoftware hat offensichtlich noch einmal ordentlich nachgebessert. Das beruhigt Fans nicht nur im Hinblick auf Elden Ring: Tarnished Edition, sondern auch The Duskbloods. Das Action-Rollenspiel soll vorerst exklusiv für Nintendos neue Konsole erscheinen und wird ebenfalls mit offener Welt, düsterer Atmosphäre und fordernden Kämpfen punkten wollen.

