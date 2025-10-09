Statement von Nintendo: Kyoto bringt Licht ins Dunkle um die „Close to you“-Videos

Vorgestern veröffentlichte Nintendo den animierten Kurzfilm „Close to you“, welcher allerhand Spekulationen schürte. Vor allem, weil Nintendo das Video absolut kommentarlos veröffentlichte.

Die gestrige Auflösung: Pikmin, ja. Es waren Pikmin, die dem kleinen Baby den Schnuller geklaut haben. Auch das zweite Video wurde kommentarlos bei Nintendo Today präsentiert, sodass Fans sich nicht sicher sein konnten, was Nintendo mit den Videos genau bezweckt. Heute gibt es nun das Statement zu den Videos.

Und es könnte unspektakulärer nicht sein. Ein typisches Nintendo-Ding. In Kyoto macht man sich gewöhnlich keine Gedanken darüber, was andere denken oder spekulieren. „Wir hoffen, euch haben die beiden ‚Close to you‘-Videos gefallen, die am 7. und 8. Oktober veröffentlicht wurden“, so das Statement.

Das zweite Video sei bei Nintendo Today verfügbar. „Dies sind die ersten Kurzfilme, die von Nintendo Pictures Co., Ltd. produziert wurden. Nintendo Pictures wird auch weiterhin neue kreative Möglichkeiten im Bereich Videoinhalte ausloten.“

Kein Pikmin-Teaser, nein.

Ein Pikmin-Teaser? Da seid ihr auf dem Holzweg. Einfach eine erste kleine Demo zur Arbeit von Nintendo Pictures. Nicht mehr, nicht weniger. Nintendo hat das hauseigene Animationsstudio schon 2022 aus der Taufe gehoben und zuvor Dynamo Pictures dafür gekauft.

In diesem Jahr machte Nintendo Pictures schon einmal Schlagzeilen, weil die Nintendo-Tochter in den Credits von Death Stranding 2: On the Beach auftaucht. Die Arbeiten an Death Stranding 2 haben vermutlich schon vor der Übernahme durch Nintendo begonnen oder aber die Verträge waren zumindest schon unterzeichnet. Auch nach der Übernahme hatte Nintendo Pictures allerdings weiter an Nintendo-externen Produktionen wie Pretty Cure von Toei Animation gearbeitet.

Bildmaterial: Nintendo, Nintendo Pictures