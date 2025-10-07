Die Neuauflagen zu Anima: Gate of Memories haben einen Termin und erscheinen physisch

Die Remaster der beiden Action-RPGs Anima: Gate of Memories I & II haben einen Veröffentlichungstermin: Am 7. November erscheinen die auf „Pen & Paper“ basierenden Spiele für PlayStation 5, Xbox Series und PCs über Steam, wie Entwickler Anima Project bekannt gab. Die „Switch 2″‑Version folgt im Laufe des Jahres 2026.

Wer einen ersten Einblick ins Spiel haben möchte, kann sich auch die Demo aus den digitalen Stores holen. Die hier gestarteten Spielstände lassen sich auch in die Vollversion übertragen. Die Remaster-Sammlung beinhaltet überarbeitete Versionen von Anima: Gate of Memories und Anima: Gate of Memories – The Nameless Chronicles mit verbesserten Grafiken und Gameplay.

Sammleredition für Fans

Für Fans der Reihe gibt es von Selecta Play auch eine Collector’s Edition für PS5. Letztere enthält neben dem Spiel ein Artbook, den Soundtrack, eine Sammlerbox, einen Pin, einen Schlüsselanhänger, Charakterkarten und Kunstdrucke.

Das Spiel vereint zwei Schicksale – das einer geheimnisvollen jungen Frau ohne Erinnerung an ihre Vergangenheit und das einer unsterblichen Seele, die zu ewigem Wandern verdammt ist. Beide werden in einen dunklen Konflikt hineingezogen, einen Krieg im Schatten, in dem sie auf gegensätzlichen Seiten stehen.

SpielerInnen erleben eine tiefe Geschichte mit verzweigten Handlungsverläufen, schnellen Kämpfen und zwei vollständig remasterten Abenteuern, inspiriert von der Anima: Beyond Fantasy‑Rollenspielreihe. Ein dynamisches Kampfsystem verbindet klassische RPG‑Elemente mit Action, wobei sich durch das Dual System blitzschnell zwischen Figuren wechseln lässt. Die Welt ist voller einzigartiger Orte und Geheimnisse, und jede Figur kann individuell entwickelt und angepasst werden.

Die Sammleredition:

Die beiden Spiele sind bekannt für ihre dichte Atmosphäre, RPG-Elemente und eine spannende, wenn auch komplex erzählte Geschichte. Sie sind ursprünglich 2016 und 2018 als klassische Indie-Action-RPGs erschienen.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Anima: Gate of Memories I & II Remaster, Anima Project