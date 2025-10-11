Atlus kündigt eine neue Edition zu Metaphor: ReFantazio an, aber Fans sind enttäuscht

Jetzt ist es offiziell: Atlus hat im Rahmen des Metaphor: ReFantazio One-Year Anniversary Livestreams eine neue, rein digitale Edition des Erfolgstitels angekündigt. Die sogenannte „Guidebook Edition“ soll Anfang 2026 erscheinen – allerdings ohne neue Story-Inhalte oder Zusatzkapitel.

Wer also auf einen großen DLC, ein neues Szenario oder gar eine physische Sammlerbox gehofft hatte, wird hier wohl etwas enttäuscht sein. Fast schon untypisch angesichts der üblichen Atlus-Bemühungen, wir denken da nur an Persona.

Das steckt in der „Guidebook Edition“

Die neue Edition enthält das digitale Hauptspiel, den Soundtrack, ein Artbook, sowie zwei Bonus-Kostümsets – eines im Stil der Shujin Academy (Persona 5) und eines von der Jouin High School (Shin Megami Tensei).

Dazu gibt’s das neue „Essential Digital Strategy Guide“, eine englischsprachige 55-seitige Kurzfassung des offiziellen Lösungsbuchs von Future Press. Es enthält Tipps zum Einstieg, einen Überblick über die Mechaniken und eine kompakte Walkthrough-Übersicht für den ersten Story-Abschnitt. Aber nicht vergessen, alles digital.

So sieht sie aus:

Fans, die bereits die Atlus 35th Digital Anniversary Edition besitzen, müssen sich das Guidebook übrigens nicht extra kaufen – sie erhalten es kostenlos nachgereicht. Die „Guidebook Edition“ ist also weniger ein großer Relaunch, sondern eher ein digitales Komfortpaket für Neueinsteiger oder Komplettisten, die gerne alles in einem Bundle hätten.

Für Sammler oder langjährige Fans, die auf frische Inhalte gehofft haben, dürfte das Ganze dagegen etwas dünn ausfallen. Metaphor: ReFantazio ist aktuell für PS5, PS4, Xbox Series und PC erhältlich. Wer möchte, kann sich den kompletten Anniversary-Livestream mit allen Details nachfolgend ansehen.

Der Anniversary-Stream:

via Gematsu, Bildmaterial: Atlus