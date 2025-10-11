Neuer Trailer enthüllt Gameplay-Szenen zur neuen „Solo Leveling“-Adaption

Netmarble und das Entwicklerstudio Netmarble Neo zeigen euch sechs Minuten Gameplay ihres neuen Action RPGs Solo Leveling: ARISE OVERDRIVE, das am 17. November für PCs (Steam, Microsoft Store) sowie für PlayStation 5 und Xbox Series im Jahr 2026 erscheint.

Für 39,99 Euro könnt ihr euch das Spiel unter anderem bei Steam bereits vorbestellen. Die Deluxe Edition für 44,99 Euro bietet unter anderem früheren Zugang, exklusive Kostüme und Begleiter sowie kosmetische Extras.​

Auffällig sind die actionreichen Kämpfe mit beeindruckenden Partikeleffekten in grafisch aufwändig gestalteten Arenen. Die Fähigkeiten können mit Skilltrees für Sung Jinwoo erweitert werden, beispielsweise sind dann spezielle Overdrive- und Chain-Smash-Mechaniken, Parry-QTEs und eine Monarchen-Transformation möglich.

Neu ist auch ein Vierspieler-Koopmodus, in dem Spieler gemeinsam Dungeons und Bossgegner bezwingen können.​ Netmarble betont, dass es sich um einen eigenständigen Premium-Titel handelt, der sich vom mobilen Spiel Solo Leveling: ARISE unterscheidet, insbesondere durch das Gameplay, welches Hunter, Waffen und Systeme freischaltet.

Der Gameplay-Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Solo Leveling: Arise Overdrive, Netmarble, Netmarble Neo