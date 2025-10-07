Das nächste Videospiel zu Hunter x Hunter kommt schon und wechselt diesmal das Genre

Gerade erst ist Hunter x Hunter: Nen x Impact erschienen – und konnte nicht so recht begeistern. Dann eben noch ein Anlauf, denkt man sich offenbar bei Bushiroad Games. Und diesmal entscheidet man sich für die wohl weniger risikoreiche Variante: ein Free-to-play-Spiel für Mobilgeräte.

Das neue Hunter x Hunter: Nen x Survivor soll 2026 für Mobilgeräte erscheinen und wird von WonderPlanet entwickelt. Es handelt sich der ersten Ankündigung nach um ein Roguelite-Action-Game.

In der Rolle einzigartiger Charaktere sollt ihr euch durch Horden von nahenden Feinden kämpfen. Eine einfache, an die Mobilgeräte angepasste Steuerung soll das Spiel für ein breites Spektrum an Spielenden zugänglich machen.

Nach dem Motto easy to learn, hard to master gibt es aber auch strategische Tiefe durch die Zusammensetzung der Gruppe und Kombination von Fähigkeiten. Bosskämpfe sollen typische „Hunter x Hunter“-Stimmung aufkommen lassen.

Der erste Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Hunter x Hunter: Nen x Survivor, Bushiroad, WonderPlanet