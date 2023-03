Das war … Kalenderwoche 12/2023

Final Fantasy XVI, Silent Hill 2 und die Turtles buhlten in den letzten Tagen insbesondere um eure Aufmerksamkeit. Aber auch daneben sorgten Neuankündigungen, aktuelle Veröffentlichungen und vieles mehr für Betrieb. Ganz zum Schluss haben wir dann noch vier Reviews sowie ein Interview für euch. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Bei der PAX East 2023 ging ein Panel zu Final Fantasy XVI (PS5) über die Bühne. Mit dabei war auch ein Trailer zu den Umgebungen und weitere Eindrücke aus dem Spiel. Man zeigte ebenfalls die Kämpfe. Auch einige Fragen von Fans durften nicht fehlen. Schon zuvor drehten sich drei kurze Gameplay-Clips um den Begleiter Torgal.

Bekanntlich entsteht das Remake von Silent Hill 2 (PS5, PC) bei Bloober Team. Der CEO des Studios ließ nun verlauten, dass die Entwicklung schon recht weit ist. Ebenfalls spannend: Er sieht die Zukunft des Horror-Genres in der virtuellen Realität. Für Aufsehen sorgte auch die Ankündigung eines Action-RPGs, welches auf der Graphic Novel Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin basiert. Darauf müssen wir jedoch noch ein paar Jahre warten und Material dazu gibt es folglich noch nicht.

Neu angekündigt wurde der Fun-Racer LEGO 2K Drive (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC), welcher im Mai erscheint. Die erweiterte Sammlung Sonic Origins Plus (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) erscheint auch im Handel, die Aufbausimulation Go-Go Town! (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) stammt von den Yonder-Machern und Wrestle Story (PC) verknüpft Backpfeifen mit einem rundenbasierten Rollenspiel. Zur Veröffentlichung von Resident Evil 4 (PS4, PS5, Xbox Series, PC) warb nicht nur der Launchtrailer, sondern auch ein witziger Retro-Anime mit drei Episoden. Ab sofort erhältlich sind außerdem Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key (PS4, PS5, Switch, PC) (Link) und Tchia (PS4, PS5, PC) (Link).

Die Visual Novel Anonymous;Code (PS4, Switch, PC) erscheint hierzulande am 8. September. Aus Japan gibt es den ersten Trailer zu The Quintessential Quintuplets: Gotopazu Story (PS4, Switch). Damit schafft es das Mobile-Game auf Konsolen. Endlich wieder einen Auftritt hatte The Seven Deadly Sins: Origin (PC, Mobil). Die jeweiligen Veröffentlichungsdaten wurden zu Honkai: Star Rail (PS4, PS5, PC, Mobil) (Link) und Crash Team Rumble (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) (Link) genannt. Durch die Jahreszeiten nahm uns Story of Seasons: A Wonderful Life (PS5, Switch, Xbox Series, PC) mit. Visuell beeindruckend zeigten sich Senua’s Saga: Hellblade II (Xbox Series, PC) (Link) und Project M (Link).

Die Vorbestellerphase eingeläutet hat die Erweiterung Burning Shores zu Horizon Forbidden West (PS5). Aus Tekken 8 (PS5, Xbox Series, PC) zeigten Lars Alexandersson und Jack-8 ihr Können. In eine weit entfernte Galaxis nahm uns der Story-Trailer zu Star Wars Jedi: Survivor (PS5, Xbox Series, PC) mit. Während Der Herr der Ringe: Gollum (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) wieder einen Termin hat, ging es beim Reboot The Lords of the Fallen (PS5, Xbox Series, PC) noch um grafische Konzepte. Ein Kämpfer aus dem Helden-Shooter Hyenas (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) ist angelehnt an Sonic. Kein Wunder, das Spiel stammt auch von Sega selbst. Die Lebenssimulation Life by You (PC) erhielt nun die konkrete Vorstellung. Im Mai erscheint Miasma Chronicles (PS5, Xbox Series, PC), passenderweise hatte man auch Gameplay-Material auf Lager.

Kurz vor der Veröffentlichung könnt ihr euch schon die Eröffnungssequenz aus Dead Island 2 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) ansehen. Nostalgisch – inklusive Pixelgrafik – präsentiert sich Kingdom Eighties: Summer of Greed (PS5, Switch, Xbox Series, PC). Zu einer posthumanen Reise lädt After Us (PS5, Xbox Series, PC) ein, während das Taktik-RPG Wartales (PC) in wenigen Tagen den Early Access verlässt. Für Horror-Fans könnten die Projekte Decarnation (Switch, PC) (Link) sowie Subway Midnight (Switch, PC) (Link) einen Blick wert sein. Die kommende Staffel Pokémon Horizonte: Die Serie ist nun offiziell angekündigt. Bekanntlich ändert sich damit so einiges. Außerdem unterwegs ist ein Anime zu Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout.

Die Trilogie zu Voice of Cards (PS4, Switch, PC, Mobil) ist nun als Bundle verfügbar sowie für Mobilgeräte. Bald auch ohne VR-Brille spielbar ist Last Labyrinth (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC). Der letzte Teil der Erweiterung von Fire Emblem Engage (Switch) erscheint schon in wenigen Tagen und zu Sonic Frontiers (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) sind die ersten kostenlosen Inhalte nun verfügbar. Neue Kämpfer stehen für JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) mit Keicho Nijimura und The King of Fighters XV (PS4, PS5, Xbox Series, PC) mit Kim Kaphwan an. Zwei Kuriositäten zum Schluss: Tax Heaven 3000 (PC) verbindet das Ausfüllen der Steuererklärung mit einer Dating-Sim und ein Pokémon-Tanz soll bei Kindern für gute Laune sorgen. Und bei euch hoffentlich auch!

Damit kommen wir noch zu den vier neuen Reviews von JPGAMES. Der Horror-Meilenstein Resident Evil 4 (PS4, PS5, Xbox Series, PC) (zum Testbericht) ist in der Neuauflage nun besser denn je. Eine fantastische Erfahrung, welche in Erinnerungen schwelgen und freudig in die Zukunft der Serie blicken lässt! Mit dem dritten Ableger macht Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key (PS4, PS5, Switch, PC) (zum Testbericht) vieles richtig, um das bewährte Spielprinzip spaßig zu gestalten. Auf PS4 stellten wir jedoch auch technische Abstriche fest. Mit viel Charme zeigt sich das Indie-Spiel Meg’s Monster (Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) (zum Testbericht). Es lebt vor allem von der emotionalen Ebene, den abwechslungsreichen Minispielen in den Kämpfen und den Wendungen in der Story. Eher durchschnittlich schneidet hingegen Atomic Heart (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) (zum Testbericht) ab.

Zur Veröffentlichung von Project Zero: Die Maske der Mondfinsternis durften wir zudem ein Interview führen. Wir sprachen dabei mit Producer Yutaka Fukaya und Director Makoto Shibata. Es ging um die Herausforderung der Portierung eines so alten Spiels, um die Spielbarkeit, um persönliche Inspirationen und einige eigene Geistererfahrungen.