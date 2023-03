Bloober-CEO: Silent Hill 2 ist fast fertig und die Zukunft des Genres liegt in virtueller Realität

Nachdem die Neuauflage von Silent Hill 2 im vergangenen Oktober angekündigt wurde, verkündet das Bloober-Team nun, dass die Entwicklung des Remakes kurz vor ihrem Abschluss steht.

Quasi fertig, aber Veröffentlichung könnte noch dauern

In einem Interview mit PAP Business (via Bankier, VGC) erklärte Bloober-Team-CEO Piotr Babieno: „Silent Hill 2 ist technisch bereit. Das bedeutet nicht, dass das Spiel fertig ist, aber wir sind nah dran.“

Er führt weiter aus: „Die Frage des Veröffentlichungszeitplans liegt jedoch bei unseren Partnern. Wie die Promotion aussehen und wann der Titel veröffentlicht wird, liegt nicht direkt in unseren Händen.“ Klingt also, als sollten wir nicht gleich in den nächsten Wochen mit einer Veröffentlichung rechnen. Dabei kann der Titel nicht schnell genug kommen, legte Konami zuletzt doch schwache Zahlen vor.

Zuletzt gab es bereits Informationen zum Kampfsystem von Silent Hill 2, der Atmosphäre und mehr. Außerdem erklärte das Team, einen großen Druck hinsichtlich der Produktion des Remakes zu verspüren. Na, hoffen wir, dass sie diesen Druck in den Griff bekommen haben.

Das Remake zu Silent Hill 2 stellt übrigens nur ein Projekt von Konamis „Silent Hill“-Großoffensive dar. Am Horizont winken noch Silent Hill: Townfall und Silent Hill f. Außerdem ist mit Return to Silent Hill ein neuer Kinofilm in Arbeit – dessen Dreharbeiten starten in Kürze und finden unter anderem in Deutschland statt.

VR ist die Zukunft des Horror-Genres

Im Zuge des Interviews äußerte sich Babieno auch zur Zukunft des Horror-Genres. Und diese sieht er in der virtuellen Realität: „VR ist die langfristige Zukunft des Horrors. Horror ist ein Genre, das wie Virtual Reality auf Immersion setzt.“ Er erklärt weiter: „Betrachtet man die zunehmend verfügbare, leistungsfähigere und günstigere VR-Ausrüstung, kann man sagen, dass wir fast am Vorabend einer breit verstandenen immersiven Revolution stehen.“

Und das Team schmiedet offensichtlich auch schon entsprechende Pläne, wie aus seinem Fazit hervorgeht: „VR ist uns wichtig. Unsere Partner drängen uns zu solchen Projekten, aber wir wollen keinen weiteren Hafen, sondern ein innovatives Produkt, das sich seines Mediums bewusst ist und die Sprache der virtuellen Realität spricht. Ich bin davon überzeugt, dass wir auf diesem Gebiet noch vor 2027 erfolgreich sein werden.“

Na dann dürfen wir ja gespannt abwarten!

Bildmaterial: Silent Hill 2, Konami, Bloober Team