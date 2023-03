Atelier Ryza: Koei Tecmo kündigt Anime-Adaption an, die noch im Sommer starten soll

Koei Tecmo, Gust und Aniplex haben bekannt gegeben, dass das Gespann an einer Anime-Serie zu Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout arbeitet. Der Anime soll schon im Sommer 2023 über die Bildschirme flimmern. Es bleibt abzuwarten, auf welchen Streaming-Diensten der Anime laufen wird.

Verantwortliche für den Anime

Die Serie geht bei LIDENFILMS in die Produktion. Als Director fungiert Ema Yuzuriha. Tomoyuki Shitaya ist für das Design der Charaktere zuständig, wohingegen Kazuki Yanagawa für die Musik sorgt.

Die folgenden SynchronsprecherInnen werden die Charaktere vertonen:

Reisalin “Ryza” Stout (voiced by Yuri Noguchi)

Klaudia Valentz (voiced by Hitomi Oowada)

Lent Marslink (voiced by Takuma Terashima)

Tao Mongarten (voiced by Yui Kondou)

Empel Vollmer (voiced by Hirofumi Nojima)

Lila Decyrus (Voiced by Haruka Terui)

Weitere Informationen sollen am 26. März 2023 folgen, denn dann findet ein Spezialevent zu Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key statt. Auf einer zweiten Bühne steht Aniplex mit einigen SynchronsprecherInnen und dem Anime bereit.

Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout erschien ursprünglich am 29. Oktober 2019 für PC, am 1. November 2019 für Nintendo Switch und am 18. November 2019 für PS4. Atelier Ryza und Nachfolger Ryza 2 haben sich weltweit über 1,6 Millionen Mal verkauft.

Der Trailer zum Atelier-Anime

via Gematsu, Bildmaterial: Atelier Ryza Anime, Koei Tecmo, Gust, Aniplex