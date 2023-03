Lords of the Fallen präsentiert gestochen scharfe Texturen des Reboots mit der Unreal Engine 5

Aktuell findet die Game Developers Conference (GDC) in San Francisco statt und viele Spieleentwickler versorgen uns mit neuen Trailern zu kommenden Spielen, in denen das technische Potenzial der Titel zu sehen ist. Auch CI Games und Hexworks ließen es sich nicht nehmen, uns neue Einblicke in The Lords of the Fallen zu geben.

Bei dem Titel handelt es sich um ein Reboot des 2014 erschienenen Lords of the Fallen. Im Trailer ist zu sehen, was das Entwicklerteam mithilfe der Unreal Engine 5 bewerkstelligen kann. Wir begleiten die Reise zur Skyrest Bridge. Dabei handelt es sich um einen Ort, der bereits früh im Spiel verfügbar ist.

Außerdem bekommen wir Einblicke in die Charaktererstellung, den Waffen und dem Licht- und Schattenverhältnis. Es wird möglich sein, nahtlos zwischen zwei Welten zu reisen: Axiom, das Reich der Lebenden, und Umbral, das Reich der Toten.

Das technische Grafikwunder im Trailer

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: The Lords of the Fallen, CI Games, Hexworks