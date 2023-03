Life by You: Der Angriff auf „Die Sims“ geht im September schon in den Early Access

Die Lebenssimulation Life by You geht laut Entwickler Paradox Tectonic und Publisher Paradox Interactive ab dem 12. September dieses Jahres in die Early-Access-Phase. Das heißt im Klartext, dass der Titel ab diesem Datum zum Preis von 39,99 Euro erworben und gespielt werden kann. Der Titel soll via Steam und dem Epic Games Store verfügbar sein.

Die Entwickler betonen außerdem, dass der Titel für mindestens 12 Monate in der Early-Access-Phase bleiben soll, um wichtiges Feedback von den SpielerInnen zu erhalten und Bugfixing zu betreiben. Das kann sich während der Entwicklung aber natürlich jederzeit wieder ändern.

Das Spiel wurde vor wenigen Tagen bei der Paradox Announcement Show 2023 erstmals angekündigt. Für die Präsentation von Gameplay und weiteren Details vertröstete man aber auf später – jetzt ist es so weit.

Lebt euer Leben in Life by You

In Life by You geht es darum, euer digitales Leben ganz nach den eigenen Wünschen und Vorstellungen zu leben. Life by You erinnert dabei nicht ohne Grund an Spiele wie Die Sims oder Second Life. Das Spiel wird von Rod Humble geleitet. Er ist als Branchenveteran bekannt, der schon bei der Entwicklung von den erwähnten Titeln mitgewirkt hat.

Der Ankündigungstrailer

via Gematsu, Bildmaterial: Life by You, Paradox Interactive, Paradox Tectonic