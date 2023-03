Pokémon Horizonte: Die Serie offiziell angekündigt – seht den neuen Trailer und lernt neue Details

Heute lief in Japan die allerletzte Episode mit Ash Ketchum über die Bildschirme. Ab sofort können Fans der neuen Staffel entgegenfiebern, die heute – wie immer freitags in den letzten Wochen – einen neuen Trailer spendiert bekam.

Diesmal wurde auch wieder eine englischsprachige und deutsche Fassung veröffentlicht. So erfahren wir auch, wie die neue Staffel hierzulande heißt, nämlich Pokémon Horizons: The Series respektive Pokémon Horizonte: Die Serie.

„Du hast nur so lange Angst, bis du den ersten Schritt wagst. Sobald du ihn gehst, wirst du Dinge sehen, die du noch nie zuvor gesehen hast. Und vergisst sogar, wovor du überhaupt Angst hattest“, führt das Video ein.

Zu Beginn sehen wir Liko, einmal mehr ihren mysteriösen Anhänger und ihren Begleiter Felori. Danach hat Professor Friedel seinen Auftritt, der es sich natürlich auf die Nase geschrieben hat, die Mysterien der Pokémon dieser Welt zu enthüllen. Auch Flugkapitän Pikachu ist erneut zu sehen.

Eine Geschichte der Selbstentdeckung

Professor Friedel und seine Volttackle-Aeronauten stellen fest, was auch wir wissen: In Likos Anhänger schlummert ein Geheimnis. Das ist zudem mit Liko selbst verbunden. Eine Geschichte der Selbstentdeckung, so vermittelt uns der Trailer.

Zu den Volttackle-Aeronauten, die mit einem Luftschiff durch die Pokémon-Welt reisen, gehören Orla, die sich für mechanische und elektrische Arbeiten interessiert und von ihrem Partner-Pokémon Metagross begleitet wird, Murdock, der gut kochen kann, mit seinem Partner-Pokémon Wuffels, Mollie, die sich auf Heilung spezialisiert, mit ihrem Partner-Pokémon Chaneira sowie Ludlow.

Danach sehen wir im Video Rory, den Jungen mit dem mysteriösen neuen Pokéball. Natürlich wird auch dieses Rätsel im Trailer nicht aufgelöst. Rory und Liko steht die Gruppe Entdecker gegenüber, angeführt vom düsteren Amethio.

Neue Wunder und Entdeckungen

„Pokémon Horizonte: Die Serie wird eine aufregende Reise, auf der neue Wunder erforscht und faszinierende Entdeckungen über die Pokémon-Welt gemacht werden“, sagt Taito Okiura, Vice President of Marketing von The Pokémon Company International. „Der neueste Trailer zu Pokémon Horizonte: Die Serie gibt Aufschluss über die geheimnisvollen Abenteuer, die auf Liko und Rory warten, und wir laden Trainer dazu ein, diese Geheimnisse zu lüften, wenn die Serie später in diesem Jahr außerhalb Japans erstmals ausgestrahlt wird.“

In Japan geht die neue Staffel am 14. April 2023 an den Start. Seht unten den japanischen und deutschen Trailer. Auch einige offizielle Artworks möchten wir euch nicht vorenthalten:

Das japanische Original

Bildmaterial: Pokémon-Anime, The Pokémon Company