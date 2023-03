Tchia: Das exotische Insel-Abenteuer ist jetzt verfügbar und legt die Oléti-Edition nach

Das Open-World-Insel-Abenteuer Tchia vom neukaledonischen Entwickler Awaceb ist ab sofort für PlayStation und PCs via Steam erhältlich. Aus diesem Anlass hat der Entwickler auch gleich den passenden Launchtrailer veröffentlicht, welcher uns auf das tropische Abenteuer einstimmt.

In Tchia könnt ihr alles sein

Das Besondere an Protagonistin Tchia ist, dass sie von allen möglichen Objekten und Tieren Besitz ergreifen kann. So kann sie als Autoreifen über die Insel rollen oder als Krabbe ihren Weg durch die Sandstrände der Insel schlagen. Doch auch in Tchias Haut ist es möglich, die Insel durch klettern, schwimmen oder gleiten zu erkunden.

Die Insel ist an die reale Inselgruppe Neukaledonien angelehnt. Wie für eine tropische Insel typisch, könnt ihr die Ukulele spielen. Wollt ihr ein Lied spielen, so erscheint ein Rad mit den unterschiedlichen Noten. Während der Story könnt ihr unterschiedliche Melodien freischalten, die beim Spielen bestimmte Effekte in der Open World bewirken können.

Auch auf PS Plus Extra und Premium erhältlich

Neben den regulären Versionen für PS4 und PS5 ist der Titel auch im PS-Plus-Abo erschienen, allerdings nur für die beiden Stufenmodelle PS Plus Extra und PS Plus Premium.

Außerdem kündigte das Team eine Oléti-Edition an, was in der neukaledonischen Sprache so viel wie „Danke“ bedeutet. Diese beinhaltet eine Auswahl kosmetischer Gegenstände, die von anderen Spielen des Studios inspiriert sind.

Mit dem Kepler Customization Pack kann sich Tchia beispielsweise wie die Hauptfigur in Sifu kleiden, das Boot kann in den Farben aus Scorn erstrahlen und der Rucksack kann wie Begleiter Enki aus Flintlock: The Siege of Dawn aussehen.

Der Launchzrailer

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Tchia, Awaceb