Story of Seasons: A Wonderful Life zeigt im neuen Video mehr Gameplay als zuletzt

Story of Seasons: A Wonderful Life wird am 27. Juni für PlayStation 5, Xbox Series, PC-Steam und Nintendo Switch erscheinen. Das ist schon in etwa drei Monaten! Zeit also, neue Einblicke zu geben. Denn der letzte Trailer im Papercraft-Stil war zwar wirklich putzig, zeigte aber nicht viel vom Spiel.

Der heutige, auf das Gameplay fokussierte Trailer beleuchtet jede Jahreszeit und zeigt die verschiedenen Charaktere und Aktivitäten, denen ihr im Laufe der Jahre im Spiel begegnen werdet. Von der Ernte bis zum Reiten von Pferden, von der Teilnahme an Stadtfesten bis zur Pflege von Freundschaften und Romanzen – in jeder Jahreszeit gibt es etwas Spannendes zu tun!

Seht euch den brandneuen Trailer unten an! Neben einer Standardversion gibt es auch die Limited Edition, die bei Amazon bereits vorbestellbar* ist und nur 49,99 Euro kostet.

Neu ist das Spiel freilich nicht, vor fast 20 Jahren erschien A Wonderful Life für GameCube und später für PS2. Damals noch als Harvest Moon. Das Remake bietet nicht nur verbesserte Grafik und Animationen, sondern auch neue Events, verbesserte Festivals, mehr Kochrezepte und weitere Feldfrüchte. Außerdem gibt es deutsche Texte.

Der neue Trailer:

