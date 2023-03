Final Fantasy XVI: Die brennendsten Fan-Fragen von Naoki Yoshida beantwortet

Das abendliche Panel zu Final Fantasy XVI bei der PAX East 2023 war ergiebiger, als Fans es sich erhoffen konnten. Leider gab es auch zahlreiche technische Probleme. Doch inzwischen ist eine Aufzeichnung verfügbar und wir haben sie für euch zusammengefasst.

Bereits berichtet haben wir über den neuen „Exploration & Environment“-Trailer, über das Video, welches die „vier Säulen“ von Final Fantasy XVI veranschaulicht und über Clives Esper-Fähigkeiten sowie verschiedene Esper-vs-Esper-Kämpfe. Nachfolgend widmen wir uns den wichtigsten und brennendsten Fragen der Fans, die Koji Fox und Naoki Yoshida (humorvoll) beim Panel beantworteten.

Warum ist das Spiel so düster und warum die Maps so klein? Das Spiel ist nicht düster – die Demo zeigte zwar eine düstere Gegend, aber das war eine einzelne „Stage“, kein Gebiet. Es gibt viele verschiedene Stages und viele Gebiete. Die Größe der Karte, das Design und das Layout sind jeweils unterschiedlich.

Mehr zu RPG-Elementen im April

Warum man dann eine so düstere und kleine Stage ausgewählt habe? Sie war zuerst fertig, so die simple Antwort. Warum das Spiel so actionreich ist, und wo die RPG-Elemente sind? Die Demo für die Medien legte den Fokus ganz bewusst auf die Action-Elemente des Kampfes. Die RPG-Elemente des Spiels wird man ins in Bälde vorstellen.

Als Beweis, dass es auch mit deutlich freundlicheren Farbtönen im Spiel vonstattengeht, nahm Yoshida selbst den Controller in die Hand und zeigte uns The Boklad Markets von The Dhalmekian Republic. Wenige Sekunden später könnt ihr übrigens auch einen Blick auf die Weltkarte erhaschen.

Einige Fans brachten zum Ausdruck, dass sie so gar keinen Bock auf Quick-Time-Events haben. Ob alle Kämpfe (mit Espern) solche QTEs bieten würden? Nein. Boss-Kämpfe würden verschiedene Phasen bieten, mit jeder Phase gibt es Veränderungen an der Umgebung und am Boss selbst. Die QTE-Szenen stehen für eine Transition in eine neue Phase und sollen der Überführung eine Dynamik geben.

Esper-vs-Esper-Kämpfe abwechslungsreich

Sind Esper-vs-Esper-Kämpfe immer gleich? Nein – und das wissen Fans, die bisherige Media-Touren aufmerksam verfolgt haben – es gibt viele verschiedenartige Kämpfe. Das erläuterte Yoshida erneut. Die Demo bei der Media-Tour zeigte nur einen einzigen solchen Kampf, es war zudem der erste Kampf, der auch vergleichsweise einfach sei und als eine Art Einführung dient. Auch wir hatten hier kritisiert, dass dieser Kampf zwar visuell ein Highlight ist, aber spielerisch zurückfällt. Doch Yoshida bekräftigte erneut: Jeder Esper-vs-Esper-Kampf hat sein eigenes Thema.

Tatsächlich brachten Fox und Yoshida sogar die Frage nach dem ATB-Kampfsystem auf den Plan. Yoshida bringt hier erneut sein Verständnis zum Ausdruck, auch er mag ATB sehr gern. Der Kern der Antwort: Final Fantasy XVI soll „für alle“ sein. Man könnte auch sagen, man möchte ein möglichst großes Zielpublikum ansprechen. Yoshida hatte sich dazu schon früher im Detail geäußert.

Accessibility-Items veranschaulicht

Und: Auch Fans, die weniger Erfahrung mit Action-Spielen haben, sollen keine Probleme bekommen. Dafür sollen die Accessibility-Items sorgen, die allerdings auch schon heftiger Kritik ausgesetzt waren. Im Video veranschaulicht Yoshida anschließend das automatische Angreifen und das vereinfachte Ausweichen beispielhaft.

Final Fantasy XVI erscheint am 22. Juni 2023 für PS5. Im Vorfeld erhalten Fans die Chance – im Zuge einer Demo – einen Blick auf das Spiel zu werfen. Allerdings lässt diese noch etwas auf sich warten.

The Boklad Markets von The Dhalmekian Republic

Die Accessibility-Items veranschaulicht:

Ausschnitte aus Esper-vs-Esper-Kämpfen:

Bildmaterial: Final Fantasy XVI, Square Enix