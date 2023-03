Final Fantasy XVI: Clives mächtige Esper-Fähigkeiten und neue Esper-vs-Esper-Kämpfe

Das Panel „Yes, You Can Pet Torgal“ zu Final Fantasy XVI bei der PAX East 2023 war ergiebiger, als es sich Fans erhoffen konnten. Neben dem neuen „Environment & Exploration“-Trailer bekamen wir auch einen intensiven Blick auf die „vier Säulen“ des Spiels. Doch da war das Panel noch nicht am Ende!

In einer weiteren Gameplay-Demonstration zeigten uns Koji Fox und Naoki Yoshida, der während der Show ein Torgal aus Plüsch auf dem Schoß hatte, weitere aufregende Kampfszenen.

Das erste Video demonstriert die Esper-Fähigkeiten von Clive. Ihr habt es sicherlich in unserer Preview zu Final Fantasy XVI gelesen: Jeder Esper, dessen Kraft man sich im Laufe der Story einverleibt, hat einen gigantischen Einfluss auf die Art, wie Clive sich spielen lässt.

Ihr könnt verschiedene Esper-Sets ausrüsten und dann spezifische Fähigkeiten der Esper mit der Kreis-Taste auslösen. Ist das Phönix-Set ausgerüstet, teleportiert man sich fast in einem Rausch aus Flammen zum Gegner. Bei Garuda wird der Gegner hingegen herangezogen und Titan ermöglicht das aktive Blocken von Angriffen.

Neben den normalen Kämpfen erwarten euch die audiovisuell beeindruckenden Esper-vs-Esper-Kämpfe. Hier haben viele Fans ihre Bedenken zum Ausdruck gebracht – und auch die Medien – dass diese wenig abwechslungsreich und spielerisch unterfordernd aussehen. Als Gegenbeweis gibt es für euch das zweite Video, das einen Zusammenschnitt aus verschiedenen Esper-vs-Esper-Kämpfen zeigt. Abwechslungsreich, oder?

Final Fantasy XVI erscheint am 22. Juni 2023 für PS5. Im Vorfeld erhalten auch die Fans die Chance – im Zuge einer Demo – einen Blick auf das Spiel zu werfen. Allerdings lässt diese noch etwas auf sich warten.

Esper-Fähigkeiten von Clive:

Ausschnitte aus Esper-vs-Esper-Kämpfen:

Bildmaterial: Final Fantasy XVI, Square Enix