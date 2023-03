Dead Island 2 zeigt euch seine „stilvolle“ Eröffnungssequenz

Dead Island 2 soll am 21. April 2023 erscheinen. So richtig sicher kann man sich da wahrscheinlich erst am 22. April 2023 sein. Wir werden sehen. Lust machen soll jedenfalls der heutige, neue Trailer.

Der zeigt die Eröffnungssequenz des Spiels, die von ELASTIC erstellt wurde. Das Studio zeigte sich laut Deep Silver für einige der kultigsten Titelsequenzen der letzten Jahre verantwortlich. Ob das Video so „stilvoll“ ist, wie Deep Silver behauptet, liegt sicherlich im Auge des Betrachters.

Dead Island 2 hat übrigens eine USK-Freigabe ab 18 Jahren erhalten. Das war durchaus nicht selbstverständlich, angesichts des erheblichen Gewaltgrades des Spiels. Befürworter einer liberalen Altersfreigabe hatten argumentiert, dass die Gewalt sehr abstrakt sei.

Die USK folgte immerhin dahingehend, dass Dead Island 2 problemlos in Deutschland gekauft werden kann. Allerdings nicht ohne Opfer. Das Spiel musste geschnitten werden, mehr erfahrt ihr hier. Im Handel könnt ihr euch unter anderem die HELL-A Edition* sichern.

Titelsequenz von Dead Island 2:

