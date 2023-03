VR-Escape-Room-Spiel Last Labyrinth erscheint auch für Switch und Xbox

Last Labyrinth erschien erstmals 2019 als Virtual-Reality-Escape-Room-Spiel. Nachdem die PSVR2 an den Start ging, wurde der Titel jetzt auch für diese VR-Plattform veröffentlicht. Die PSVR2-Version nutzt das haptische Feedback der Controller und des Headsets aus.

Doch neben der VR-Version soll es nun auch eine Version geben, die keine VR-Brille benötigt. Die Nicht-VR-Version heißt Last Labyrinth: Lucidity Lost und erscheint im Frühjahr 2023 für Xbox und Nintendo Switch. Der sogenannte Monitor-Modus erscheint ebenfalls für PS4, PS5 und PC.

Rätsel lösen in Virtual Reality

In Last Labyrinth müssen SpielerInnen verschiedene Rätsel und Aufgaben lösen, um aus einer geheimnisvollen Villa zu entkommen. Ziel ist es auch, hinter das Geheimnis des mysteriösen Mädchens namens Katia zu kommen. Katia wird dabei von Stefanie Joosten (Quiet in Metal Gear Solid V) gesprochen, welche auch das Titellied singt.

Der Song stammt aus der Feder von Seiken-Densetsu-Komponist Hiroki Kikuta. In einem Trailer war dieser bereits zu hören, unten findet ihr das entsprechende Video nochmals. Dazu seht ihr den PSVR2-Launchtrailer.

Der Launchtrailer für PSVR2:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Der alte Trailer:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

via Gematsu, Bildmaterial: Last Labyrinth, Amata K.K.