Sonntagsfrage: Euer Ersteindruck zum Resident Evil 4 Remake?

Seit wenigen Tagen gibt es ein neues Remake auf dem Markt. Und wenn man den unterschiedlichen Videospielredaktionen auf der Welt glauben schenken darf, gehört es zu einem der besten Remakes. Die Rede ist vom Resident Evil 4 Remake. Bereits 2005, als das Spiel ursprünglich für den GameCube erschien, galt es bei vielen als ein Meilenstein für das Horrorgenre.

Doch gilt das für euch heute noch so? Genau das wollen wir in der heutigen Sonntagsfrage von euch erfahren sowie euren Ersteindruck vom Remake. Falls ihr unseren Eindruck erfahren möchtet und wie sich Leon S. Kennedy heutzutage bei der Rettung der Präsidenten-Tochter anstellt, könnt ihr gerne unseren Test vom Remake lesen.

Datenschutzhinweis: Für unsere Sonntagsfrage nutzen wir den externen Dienst Strawpoll. Strawpoll (Datenschutzerklärung) nutzt unter anderem Googles ReCaptcha, um Mehrfachstimmen auszuschließen. Wenn ihr eure Stimme bei den Sonntagsfragen aktiv abgebt, dann nutzt ihr damit den externen Dienst Strawpoll und übertragt Daten an Strawpoll.

