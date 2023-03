Ihr werdet zum Geist des Lebens: After Us schickt euch im Mai auf eine posthumane Reise

Private Division und Piccolo Studios haben den konkreten Termin zum bei The Game Awards angekündigten Adventure After Us enthüllt. Das Spiel wird am 23. mai 2023 für PCs, PS5 und Xbox Series erscheinen. Dazu veröffentlichte man ein neues Gameplay-Video.

SpielerInnen schlüpfen in die Rolle von Gaia, dem Geist des Lebens, und bringen auf ihrer Reise durch eine surreale, posthumane Welt die Hoffnung auf einen zerstörten Planeten zurück. Um die Seelen ausgestorbener Tiere zu retten, durchqueren sie atemberaubende Umgebungen und nutzen dabei Gaias Kräfte, um die Gefahren zu bekämpfen, die den unwirtlichen Planeten Erde heimsuchen.

After Us möchte dabei den für das Studio typischen „eindrucksvollen Erzählstil“ mit „überzeugendem Erkundungs- und Adventure-Gameplay“ verbinden. Die Protagonistin Gaia besitzt als Verkörperung des Lebens besondere Macht zur Wiederherstellung des Planeten.

Der neue Trailer:

