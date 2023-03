Sehen, Hören und Sprinten: Sonic Frontiers bekommt morgen neue Gratis-Inhalte spendiert

In einer Roadmap für 2023 kündigten die Macher hinter Sonic Frontiers an, dass neue Inhaltswellen für das Spiel erscheinen werden. Am Donnerstag, 23. März um 1:00 Uhr MEZ stehen mit dem „Sehen, Hören und Sprinten„-Paket nun die ersten versprochenen Inhalte vor der Tür.



Neue Inhalte für Sonic Frontiers

In diesem Inhaltsupdate, das für alle SpielerInnen von Sonic Frontiers zur Verfügung steht, kommen eine Jukebox, ein Fotomodus und neue Herausforderungs-Modi dazu.

Der Fotomodus wird dann ausgelöst, wenn wir uns in das Pausenmenü begeben. Dann taucht eine frei bewegliche Kamera auf, welche die schönsten Momente festhält. Die Jukebox enthält insgesamt 53 Sonic-Songs. Doch nur 13 der Songs stehen am Anfang zur Verfügung. Die anderen 40 Songs sind über die Spielwelt verteilt und müssen aufgesammelt werden.

Die neuen Herausforderungs-Modi stehen zur Verfügung, sobald die Hauptgeschichte abgeschlossen wurde. Sie heißen Cyberspace-Herausforderung und Turbokampf und können über den Startbildschirm ausgewählt werden. In der Cyberspace-Herausforderung treten SpielerInnen gegen die Zeit an und müssen so viele Level wie möglich in einer bestimmten Zeit absolvieren.

Im Turbokampf bekämpfen wir hingegen zahlreiche Gegner in einem Durchgang. Dabei spielt die Zeit ebenso eine wichtige Rolle. Sonic Frontiers ist für Switch, PlayStation, Xbox und PCs erhältlich. 2,5 Millionen Einheiten wurden laut Sega bisher weltweit verkauft. Das ist auch für den berühmten blauen Igel in diesen Zeiten eine hervorragende Zahl.

