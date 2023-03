Senua’s Saga: Hellblade II lässt mit Gesichsanimationen die Realität und Virtualität verschwimmen

Mit Senua’s Saga: Hellblade II geht die emotionale Reise von Senua weiter. Im Prequel bekamen wir es mit Senuas psychischer Erkrankung zu tun, die vermutlich auch im zweiten Teil der Reihe eine zentrale Rolle spielen wird.

Umso schwieriger (und wichtiger) ist es, Senuas Gesichtsanimationen möglichst detailgetreu darzustellen. Doch mit einem neuen Video kann uns das Entwicklerteam von Ninja Theory beweisen, dass sie mit einer talentierten Schauspielerin und einer wirklich bahnbrechenden Technik vermutlich das bestmögliche aus dem Spiel herausholen werden.

Realität und Virtualität verschwimmen

Die in Deutschland geborene Melina Juergens verkörpert Protagonistin Senua. In dem neuen Video ist zu sehen, wie sie ihre Mimik einsetzt, um Senuas Gefühle so authentisch wie möglich darzustellen. Dank Epic Games MetaHuman ist es möglich, dass das Material im Videospiel fast identisch ist zu dem, was Melina vor der Kamera zaubert.

Auch in den Kommentaren sind die Leute vom schauspielerischen Talent und der bahnbrechenden Technik angetan. Sie sind vor allem stolz auf Melina, dass sie ihre Ängste überwunden und zu einer so talentierten Schauspielerin geworden ist.

Eigentlich ist Melina seit 2012 hinter der Kamera von Ninja Theory als Video Editor tätig. Am Anfang wurde sie nur Platzhalterin für Senua eingesetzt, doch ihr Talent überzeugte das Entwicklerteam so sehr, dass sie die Rolle dauerhaft bekam.

Seht das verblüffende Video hier:

Bildmaterial: Senua’s Saga: Hellblade II, Ninja Theory/Xbox Game Studios