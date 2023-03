Final Fantasy XVI: Die vier wichtigsten Säulen des Spiels veranschaulicht im neuen Trailer

Square Enix hat am Abend das angekündigte Panel zu Final Fantasy XVI bei der PAX East 2023 veranstaltet. Dabei waren Naoki Yoshida und Koji Fox zu Gast und standen Rede und Antwort.

Im Zuge des Panels präsentierte man – relativ überraschend – einen neuen Trailer, der endlich mehr Einblicke zur Erkundung und diversen Umgebungen bot. Und es blieb nicht nur bei diesem Trailer.

Ifrit gegen alle

Naoki Yoshida und Koji Fox hatten einen weiteren Zusammenschnitt parat, der sich auf die „vier Säulen“ des heiß erwarteten Titels konzentriert – die Narrative, die Charaktere, die Optik und den Kampf. Natürlich lässt der Trailer dabei diverse neue Eindrücke zu.

Zum Einstieg gibt Protagonist Clive einen Einblick in seine Motivation. Es folgen zahlreiche Eindrücke aus dem Kampf – vor allem aus jenen, in denen Esper Ifrit die Zügel in die Hand nimmt. Wir sehen den – bereits bekannten – Kampf gegen Garuda, aber auch die Konfrontation mit Phoenix. Am meisten dürfte wohl das imposant inszenierte Gefecht gegen Titan beeindrucken. Schaut selbst rein!

Final Fantasy XVI erscheint am 22. Juni 2023 für PS5. Im Vorfeld erhalten Fans die Chance – im Zuge einer Demo – einen Blick auf das Spiel zu werfen. Allerdings lässt diese noch etwas auf sich warten. Wie lang uns Final Fantasy XVI beschäftigen soll, verriet das Team auch bereits.

„The Four Pillars“-Trailer – ab 11:21:

Bildmaterial: Final Fantasy XVI, Square Enix