Flegmon-Präfektur Kagawa: Tanzt mit Flegmon und Pikachu in den neuen Tag hinein

The Pokémon hat ein neues Video auf seinem Kids-Kanal veröffentlicht, das garantiert für gute Laune sorgt. Na gut, vielleicht auch nicht. Wenn ihr mit Flegmon oder mit Kinderliedern gar nichts anfangen könnt, treibt es euch vielleicht eher in den Wahnsinn.

Aufgenommen wurde die lustige Tanzshow im Shodoshima Olive Park in der Präfektur Kagawa. Diese Präfektur feiert Flegmon als ihr Maskottchen und wird in Kürze sogar einen Spielpark in kompletter Flegmon-Optik eröffnen.

Den Flegmon-Tanz könnt ihr euch unten im Video ansehen. Die Flegmon, na ja, scheinen etwas phlegmatisch zu sein. Vielleicht tauscht man sie beim nächsten Song deshalb auch gegen die etwas beweglicheren Felori, Kwaks und Krokel, die drei Starter aus Pokémon Karmesin und Purpur.

Beim dritten Song, einer japanischen Variante von „Wenn du glücklich bist, dann klatsche in die Hand“, dürfen dann die ewigen Lieblinge Pikachu und Evoli auf die Tanzfläche. Diesmal ging der Song ohne Vorkommnisse über die Bühne. Bei TikTok hatte The Pokémon Company im Januar zu diesem Lied aus Versehen böse schimpfen lassen. Beim letzten Lied versammeln sich dann noch einmal alle Pokémon.

Viel Spaß bei der Morgengymnastik!

Der Flegmon-Tanz:

Bildmaterial: The Pokémon Company